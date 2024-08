La senadora Centa Rek, de la alianza Creemos, denunció lo que considera un ensañamiento del gobierno de Luis Arce contra mujeres líderes políticas que participaron en los eventos de 2019. Rek expresó su solidaridad con la ex ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien recientemente fue sentenciada a cuatro años de cárcel en un proceso que la senadora calificó como parte de una persecución política.

Según Rek, el gobierno busca “barrer” con toda oposición, enfocándose particularmente en mujeres que ocuparon cargos en la administración de Jeanine Añez, entre ellas la ex presidenta, la ex canciller Karen Longaric, la ex ministra de Medio Ambiente María Elva Pinckert, y la ex ministra de Salud Eidy Roca, esta última en fase terminal de una grave enfermedad.

“La persecución contra estas mujeres muestra la inclemencia de un sistema judicial que busca dar un escarmiento para que ninguna otra mujer se atreva a participar en política”, señaló Rek, quien pidió la exclusión de Roca de cualquier proceso judicial debido a su delicada situación de salud.

La legisladora también criticó la reciente condena a Lizárraga, argumentando que el proceso judicial fue irregular. “Este juicio se inició con una acusación de legitimación de ganancias ilícitas y terminó con una condena por enriquecimiento ilícito, forzando situaciones que mezclaban cuentas con la actividad de su ex esposo”, dijo Rek.

Finalmente, la senadora llamó a la sociedad boliviana a alzar la voz en defensa del liderazgo femenino y a luchar contra lo que considera una inmisericorde persecución política. Rek aseguró que ha buscado recursos internacionales para proteger los derechos de estas mujeres y concluyó afirmando que el tiempo les dará la razón.