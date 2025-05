El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Ávila, desmintió la noche de este martes, las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien afirmó que su agrupación política denominada “Evo Pueblo” habría cumplido con todos los requisitos para registrar a su binomio presidencial dentro del sistema digital del TSE.

En entrevista con Red Uno, Ávila fue enfático al señalar que dicha organización no figura en los registros oficiales del Órgano Electoral. “No le dice la verdad al pueblo boliviano. No tenemos registrada una agrupación política con el nombre Evo Pueblo. Eso no es verdad”, afirmó el vocal.

Asimismo, explicó que las diez organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales del 17 de agosto recibieron a tiempo sus acreditaciones, accesos y claves al sistema, a fin de que sus respectivos delegados puedan registrar las candidaturas correspondientes. Cualquier intento de inscripción fuera de ese marco no tiene validez legal.

La aclaración surge luego de que Morales difundiera un comunicado público señalando que su instrumento político, “EVO PUEBLO (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo)”, había cumplido los plazos establecidos y que la inscripción presencial de candidatos se habría realizado ante notario de fe pública. Sin embargo, el TSE sostiene que la agrupación no está reconocida formalmente y por tanto no puede presentar binomios.