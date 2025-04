El expresidente y actual precandidato Jorge Tuto Quiroga reafirmó este jueves su compromiso con la unidad de la oposición, pero advirtió sobre los riesgos legales de actuar fuera del marco jurídico electoral. En una extensa declaración pública, Quiroga enfatizó la necesidad de mantener la legalidad en todo el proceso previo a las elecciones generales del 17 de agosto y lamentó las demoras en definir un mecanismo claro para elegir al candidato único.

“Estoy convencido de que el 17 de agosto habrá un solo candidato de la oposición”, expresó con determinación, señalando que la unidad es más que una alianza política. “Es un comportamiento político maduro, competitivo, a la altura de lo que demanda la historia en estos momentos”, dijo, y detalló que esta debe estar basada en principios como la recuperación de la democracia, el control electoral en todo el país, la derrota del socialismo corrupto y la construcción de un gobierno creíble.

Respecto al uso de encuestas para definir la candidatura unitaria, Quiroga fue enfático: “Unidad sí, pero dentro del marco legal”. Alertó sobre las posibles sanciones que el Tribunal Supremo Electoral puede imponer a personas o partidos que promuevan encuestas no registradas ni autorizadas. “Si mañana digo ‘hazme una encuesta’ y la empresa no está registrada, y manipulan esa encuesta, te sancionan a ti y vienen tras de mí. Esos errores no se pueden cometer, no los voy a cometer”.

En ese marco, añadió: “Este andamiaje legal, que los abogados lo arreglen, porque lo que hay ahora es un estado del capricho. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que restaurar el estado de derecho y legalidad, porque no somos lo mismo que el MAS. Incluso desde la oposición tenemos que mostrar que respetamos el marco legal”.

El exmandatario también hizo referencia al escenario político y al rol de los actuales líderes del oficialismo: “Dejemos que las peleas sean entre arcistas, evistas, androniquistas y choquehuanquistas. Todos ellos son parte de una pandilla que ha saqueado Bolivia sin misericordia durante los últimos 20 años. Nosotros tenemos la oportunidad de liberar al país de ese ciclo”.

Finalmente, Tuto Quiroga remarcó: “Hasta el final, ni me voy a cansar, ni me voy a frustrar. Bolivia quiere un cambio, y ese cambio solo es posible si se construye desde la unidad y la legalidad”.

En las últimas encuestas nacionales, Samuel Doria Medina figura como la mejor opción dentro del bloque opositor, ubicándose por delante de Jorge Tuto Quiroga.

Este escenario, según analistas, habría generado un giro en la estrategia de Quiroga, quien ahora prioriza el cumplimiento del marco legal electoral y advierte sobre los riesgos de impulsar encuestas sin autorización del TSE, distanciándose así de la iniciativa de una consulta para definir un solo candidato de unidad.