Tras la reciente asunción del flamante intendente Maximiliano Wesner, el ex secretario de Gobierno y actual concejal, Hilario Galli, ha expresado sus puntos de vista sobre el evento y el discurso pronunciado en la ocasión.

Galli calificó el discurso del nuevo intendente como "bastante falto de contenido" y sugirió que parecía dirigido principalmente a la militancia, dando la impresión de que la campaña electoral aún no había concluido.

Una de las principales críticas se centró en las declaraciones de Wesner sobre la gestión anterior, en particular hacia Ezequiel Galli, ex intendente de la ciudad. Wesner mencionó problemas como áreas abandonadas, falta de definición de roles y un déficit histórico en las finanzas municipales. Galli respondió destacando que el déficit estaba directamente relacionado con la situación económica heredada, marcada por altas tasas de inflación en los últimos años.

Además, Hilario Galli cuestionó la invitación a ex intendentes, en este caso, José Eseverri y Ezequiel Galli, al acto de asunción y luego mencionarlos de manera despectiva en su discurso. Consideró que esto no era apropiado y que no contribuía al espíritu de diálogo y consenso que se había prometido.

El concejal elogió la gestión saliente, de la cual formó parte, y enfatizó que dejar una vara alta en términos de gestión municipal es un logro importante, a pesar del déficit financiero.

Respecto a los agradecimientos de Wesner a los trabajadores municipales por su labor durante el temporal, Hilario Galli señaló ciertas contradicciones, ya que el presupuesto prevé ajustes en el empleo municipal.

En conclusión, Hilario Galli espera que los próximos discursos del nuevo intendente estén más cargados de contenido y que el llamado al consenso y al diálogo se refleje en acciones concretas, no solo en palabras.