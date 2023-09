En el transcurso del domingo se disputó la quinta jornada del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol Olavarriense y esta última dejó un nuevo líder.

Como viene siendo costumbre en las últimas jornadas, varios partidos finalizaron con goleadas. Estudiantes, que venía de perder puntos en la última jornada, goleó a Loma Negra por 7 a 1 y recuperó la punta del campeonato.

Los autores de los goles fueron Vignale, Crivelli, Luna, Sanchez, Longhini y un doblete de Galotti. El futbolista Comensoli marcó para el equipo visitante.

De esta manera, Estudiantes suma 4 victorias y 1 empate, ubicándose en el primer lugar de la tabla con 13 puntos.

Por otro lado, Sierra Chica ganó por primera vez en el torneo con goles de Mignone y De Cortazar, y le cortó la racha positiva al Fortín, que pudo convertir a través de Yoel Gonzalez.

De esta manera, Fortín perdió puntos por primera vez en el certamen y comparte el segundo lugar de la tabla junto con Racing, ambos con 12 puntos.

Asimismo, Racing hizo lo propio frente a Luján, que aún no logró sumar puntos, y goleó por 6 a 0 ubicándose en el segundo lugar de la tabla.

Doblete de Mujica y Garabento, y goles de Roman, Borra y Kolman para el Chaira que goleó en el Buglione Martineze.

Municipales derrotó por 4 a 1 a Hinojo. Goles de Stular, Guzman y doblete de Janson. Di Lorenzo descontó para el local.

Espigas se reencontró con el triunfo en el Pozo Serrano y venció a San Martín de Sierras Bayas con gol de Olivan.

Por último, Embajadores empató con Ferro con un resultado de 1 a 1.

Tabla de Posiciones:

1) Estudiantes, 13 unidades;

2) El Fortín, Racing, 12;

4) Embajadores (-1 partido), 10;

5) Ferro, 8;

6) Espigas, Municipales (-1 partido), 7;

8) San Martín, Sierra Chica, 6;

10) Loma Negra, Hinojo, 1;

12) Luján, 0 unidades.

El próximo fin de semana se llevará a cabo la sexta fecha del torneo doméstico: Lujan vs Espigas, Racing vs Embajadores, Loma Negra vs San Martin, Fortin vs Ferro, Municipales vs Estudiantes y Sierra Chica vs Hinojo.

Fuente: Gabo Foti y Conexion Deportiva