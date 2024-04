SERGIO PÉREZ arrancó la temporada de Fórmula 1 con dos triunfos sobre cuatro carreras y se perfilaba como gran animador del campeonato, pero su compañero de Red Bull, Max Verstappen, arrasó con todo y está al borde de coronarse tricampeón, luego de 13 Grandes Premios ganados.

El mexicano comenzó a bajar su rendimiento en el plano deportivo y hasta quedar a 177 puntos de su coequiper, lo cual comenzó a afectarlo en su faceta personal, al punto de tomar una decisión drástica.

Según su propia confesión, recurrió a ayuda profesional para recuperar la confianza, volver a su eje y reencauzar la energía. "Cuando estás pasando por momentos tan difíciles en tu trabajo, es difícil estar alegre en casa con tu esposa y tus hijos. Así que contraté a un entrenador mental porque mi familia merece tener a ese padre alegre en casa. Junto con mi entrenador, trabajé para convertirme en la mejor versión de mí mismo en casa, pero también como piloto", reveló.

El piloto azteca reconoció que "cuando empezó la temporada, el coche me iba perfecto. Pero los coches evolucionan durante el año. Después de Miami, las cosas fueron cuesta abajo. Tenía un monoplaza diferente que ya no me iba tan bien. Luego no pude entrar en la Q3 varias veces, por lo que mi confianza decayó. Como resultado, la conducción también fue mucho peor".

La evolución tras el proceso personal que encaró en el momento del declive dio sus frutos: "Como resultado, he vuelto a encontrar la positividad. Ahora tengo 33 años, pero sigo aprendiendo todos los días. En la pista, pero ciertamente también fuera de ella. En parte, por eso nunca me cansaré de la Fórmula 1. Es realmente sorprendente lo que este deporte todavía me ofrece".

La continuidad de Checo en Red Bull no está asegurada. En principio, debería al menos asegurarse el subcampeonato. A falta de 6 carreras, le lleva 33 puntos a su inmediato perseguidor, Lewis Hamilton.