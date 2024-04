Julián Álvarez ha sumado un nuevo título a su carrera con el Manchester City al vencer al Sevilla en la tanda de penales de la Supercopa de Europa. El delantero, con tan solo 23 años, cuenta ahora con un total de 13 trofeos en su palmarés.

El primer título de Álvarez llegó en 2018 con River Plate, cuando debutó en la Copa Libertadores y ganó el trofeo en la final contra Boca Juniors en Madrid. Desde entonces, ha sumado la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones a su colección de trofeos.

A nivel de selección, sus logros incluyen un Preolímpico, la Copa del Mundo de Qatar, la Copa América y la Finalissima contra Italia. Desde su llegada al Manchester City, también ha ganado la Premier League, la FA Cup y la Liga de Campeones.

Sin embargo, es importante destacar que algunos medios han cometido un error al atribuirle un trofeo que Álvarez no ganó. River Plate se consagró en la Recopa Sudamericana en mayo de 2019, pero el jugador no estuvo presente en ese momento ya que se encontraba disputando el Mundial Sub 20 de Polonia.

En comparación con Leo Messi, a los 23 años, Álvarez ha conseguido un título más que la Pulga. Messi había ganado un total de 14 títulos entre su etapa en el Barcelona (12) y la Selección Juvenil (2).

Por: Agustín Rúbare