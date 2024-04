JUAN MARTÍN DEL POTRO jugó su último partido oficial el 8 de febrero de 2022, poco más de un año atrás, cuando cayó con su amigo Federico Delbonis en la primera ronda del ATP de Buenos Aires, durante el que recibió una ovación a la altura de su figura.

En aquel momento comunicó que pondría una pausa en su carrera, al menos hasta que pudiera solucionar los problemas en su rodilla derecha que le trajeron dolores incluso en la vida cotidiana. En aquel momento, y todavía lo sostiene, decidió no utilizar nunca la palabra "retiro".

Después de haber intentado una reaparición en el próximo US Open, el tandilense se tomó un tiempo para el resto de sus ocupaciones en los Estados Unidos, donde tiene base en Brickell, Miami. En plena disputa del Masters de Cincinnati, en cuya final Novak Djokovic venció a Carlos Alcaraz, habló de sus deseos y hasta del deseo de conocer a Lionel Messi, la flamente figura de Inter Miami.

"Emocionalmente fue muy difícil porque cada vez que hablo del US Open significa mucho para mí. A principios de año hablé con mi equipo, con mis médicos, y traté de ver la opción de estar listo para el US Open, al menos por última vez en mi carrera", contó el campeón de la edición de 2009, respecto del sueño trunco por los dolores en su rodilla derecha.

Y agregó: "Al final, cada vez que empujo fuerte mi pierna y mi rodilla, el dolor aumenta mucho en mis sesiones de entrenamiento. Y no quiero que mi rodilla empeore, por eso decidí renunciar al US Open este año".

En diálogo con el sitio tennis.com anticipó, además, un nuevo tratamiento: "Voy a tratar la rodilla con un método diferente en las próximas semanas. No sé qué podría pasar. Pero el US Open lo significa todo para mi corazón, para mi carrera, para mi vida. Y si hay una pequeña posibilidad de volver y jugar algún día, haré el cien por cien de mi mejor esfuerzo para hacerlo".

La vida sin el tenis

"Me estoy acostumbrando a estar en casa todos los días. No tengo ninguna rutina específica día a día porque no me entreno. Así que intento descubrir por mí mismo esta parte de la vida, que es bastante nueva para mí", dijo Del Potro, alejado de las canchas casi por completo luego de aquella fractura de rótula que sufriera en octubre de 2018, en el Masters de Shanghai.

Y avizoró una porción del futuro: "El tenis terminará un día y luego la vida continúa. Estoy emocionado de ver lo que sigue para mí. Ahora vivo sin presión. Y, para mí, es una muy buena forma de gestionar mi vida diaria. Disfruto mucho estar cerca de mi familia, estar en Argentina y también pasar tiempo en Miami. Me gusta la forma de vida en Miami. Ahora tenemis a Messi, que es especial para los argentinos que viven en Miami".

El deseo de conocer a Messi

"Me encantaría. Estar cerca de Messi para los argentinos significa mucho. Esperamos tener tiempo para pasar el rato en el futuro. Él acaba de llegar. Está intentando adaptarse al nuevo club, a los nuevos compañeros, a la nueva casa, a una vida diferente. Y tiene tres hijos", expresó Del Potro, con un deseo latente de juntarse con el capitán de Inter Miami, ahora que son "vecinos".

Y añadió: "Para mí muy lindo verlo jugar en esta liga. Siempre sonríe y se ve muy, muy feliz. Creo que se merecía estar así después de muchos años de su carrera sufriendo, tratando de ganar la Copa del Mundo, y finalmente lo consiguió. Ahora toca disfrutar. A veces la presión tiene que salir y lo bueno tiene que venir y unirse a esto".

El tequila

Como campeón del US Open, el logro que lo ubicó en la historia grande del tenis, Del Potro estará ligado de por vida al último Grand Slam de la temporada. Por eso, en Cincinnati, aprovechó para impulsar Maestro Dobel, uno de los sponsors del torneo de Flushing Meadows.

"Para mí es un honor. Ellos son maestros del tequila y yo trato de ser un maestro en la cancha de tenis, e hicimos una buena conexión. Me gusta su apoyo en el tenis, apoyo en los grandes eventos. Estoy muy orgulloso de ayudarlos a crecer en el deporte como embajador. Estamos haciendo cosas fantásticas juntos. También nos encanta tener esta marca involucrada en el tenis porque cuando ganamos un gran trofeo, siempre nos gusta celebrar", soltó.

Y sentenció: "Bueno, como tengo muchos amigos mexicanos, sólo tomo tequila con cualquier cosa, con un par de cubitos de hielo en el vaso. Ellos saben muy bien cómo tomar el tequila. Me enseñan que si quiero probar un tequila muy, muy bueno, simplemente lo tomás con cualquier cosa y lo disfrutás. Para mí es un poco fuerte pero me estoy acostumbrando a esa bebida. Y me está empezando a gus