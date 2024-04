Marcelo Bielsa es el entrenador a cargo de un nuevo proceso en la Selección Uruguaya de Fútbol. Ya con dos partidos amistosos dirigidos, el DT dio la lista para una nueva fecha FIFA, esta vez, de eliminatorias.

Pese a que no habían estado en las anteriores, más de uno se sorprendió por las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani, delantero que actualmente cuentan con buena forma física y nivel en sus respectivos clubes.

El Loco fue consultado sobre esto en la conferencia de prensa, pregunta que lo enfadó un poco y a la que respondió: "No hablé con Suárez ni Cavani. Se me trata de mentiroso pero no doy explicaciones detalladas sobre la no citación de futbolistas".