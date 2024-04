FACUNDO FARÍAS llegó hace pocas semanas a Inter Miami proveniente de Colón. Con 21 años, se dio el lujo integrar el mismo equipo en el que se desempeña el mejor jugador del mundo, con quien espera aprender mucho para enriquecer su carrera.

Acerca de su decisión de abandonar Santa Fe para trasladarse a Miami, dijo que "hice muy bien en salir de mi zona de confort. Lo necesitaba en lo anímico y en lo futbolístico para crecer. Venir a jugar con el mejor del mundo es algo muy lindo que no lo rechazaría nadie".

Las circunstancias hicieron que no se vinculara tanto con Lionel Messi dentro de la cancha porque "tuvimos muy poco de entrenamiento, hubo muchos partidos seguidos. Con Cincinnati, que fue el que remontamos, estuvimos más juntos y activos. Con New York Red Bull entré por la otra punta, estábamos lejos, pero siempre te explica dónde pararte, dónde generar espacios para él y para vos mismo. Hay que escucharlo y hacer lo que dice él".

También confesó que luego del partido del pasado sábado en Nueva York, ante Red Bull, consultó al 10 por el pase a Benjamín Cremaschi previo al golazo que convirtió sobre la hora: “En el vestuario me siento al lado de él. Le pregunté con qué le había pegado y se reía. Dijo que fue de 3 dedos".

"Esto es algo increíble, todavía no caigo de que estoy acá. Estoy todo el tiempo mirandolo y disfrutándolo, tanto a él como a Busquets y a Jordi Alba", agregó.

El delantero de 21 años no tiene dudas de que su decisión fue la correcta porque el fútbol de los Estados Unidos "va a mejorar muchísimo y a crecer un montón" con el aporte de Messi. "Se viene una Copa América, se viene un Mundial, y eso es importante para este país", explicó.

Después de reconocer que "llegar a la Selección Argentina sería lo máximo", Farías afirmó en diálogo con ESPN que "mantener mi identidad es lo que me trajo y me va a hacer crecer. Sí voy a mejorar mucho y aprender más. Pero mi forma de jugar no va a cambiar nunca. Sí me adaptaré a otras posicones y aprenderé nuevos movimientos. Qué más lindo que aprender al lado de Leo, que es el mejor del mundo".

Al realizar un análisis de las características del juego en el país del Norte, consideró que "no sé si es más fácil este fútbol, pero sí hay más espacio. Lo complicado es que los pasás, y los tenés encima otra vez. ES muy físico. Se corre del minuto 1 hasta el alargue de la misma manera. Me tengo que adaptarm porque te sacás una marca de encima y enseguida la tenés otra vez".

Tras aclarar que "mi representante me preguntó si me parecía bien y acepté venir", y que "nunca tuve nada de otro club", expresó: "Yo quiero jugar donde sea, donde me pongan. Quiero sumar minutos y estar en el primer equiopo. Donde el Tata (Martino) quiera, tengo la facilidad de adaptarme rápido".