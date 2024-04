ILKAY GÜNDOGAN disparó contra sus propios compañeros de Barcelona tras perder agónicamente el clásico español por 2-1 ante Real Madrid.

"Quiero ser honesto pero sin pasarme porque no me gustaría decir algo que no debería. Después de un partido tan importante y con un resultado tan innecesario, me gustaría ver más enojo y decepción. Y esto es parte del problema. No vine acá para perder este tipo de partidos así", sentenció sin cassette el mediocampista alemán.

"Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano, para no permitir que pasen estas cosas. Tenemos que ser más resistentes", agregó el autor del gol de Barcelona en una nueva edición del clásico español.

"Tenemos que dar un paso adelante porque Real Madrid o, incluso Girona, se nos van a escapar", sentenció el alemán sobre la posición en la Liga del equipo de Xavi.

Gündogan convirtió su primer gol con la camiseta de Barcelona y fue ni más ni menos que en el clásico ante el Merengue en el estadio Olimpico Lluís Companys.