CARLOS ALCARAZ quedó eliminado del US Open al caer con el ruso Daniil Medvedev en semifinales y no podrá defender su título.La dura derrota y la seguidilla de partidos lo afectó no sólo a nivel físico sino también anímico. Por eso, el español tomó una decisión difícil: no jugará la Copa Davis para España en las Finales del Grupo Mundial.

"Me hacía mucha ilusión jugar por la Davis en Valencia, pero tengo que escuchar a mi cuerpo después de una gira muy larga", contó el número 2 del mundo en sus redes sociales.

La Real Federación Español de Tenis (RFET) fue quien anunció que Alcaraz no será parte del equipo que competirá desde el 12 al 17 de septiembre en el Grupo C, con sede en Valencia, junto a Serbia, la República Checa y Corea del Sur.

"El catalán Albert Ramos sustituirá al murciano Alcaraz en el equipo español de Copa Davis", anunció la RFET, según consignó la agencia de noticias DPA.

De manera que el equipo de España, en el que hará su debut como capitán el ex tenista David Ferrer, pierde a su máxima figura y estará integrado por Roberto Bautista Agut, Alejandro Davidovich Fokina y el doblista Marcel Granollers, además de Ramos.

Ramos, de 35 años, se incorporará a la concentración del equipo español luego de una temporada en la que fue finalista en Gstaad, donde perdió con el argentino Pedro Cachin, y semifinalista en el Córdoba Open, mientras que alcanzó los cuartos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro.