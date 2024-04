CARLOS TEVEZ llegó a Independiente y le dio un aire nuevo en medio de un clima de incertidumbre y tensión por la amenaza latente del descenso. Pero con su impronta ganadora fruto de la tremenda carrera futbolística que desarrolló, logró cambiar el chip de un equipo que, de a poco, comenzó a mirar otros objetivos más allá que el de salvarse del descenso.

El equipo marcha segundo en la Zona A de la Copa de la Liga con 15 puntos, fruto de 4 triunfos, 3 empates y 1 derrota. Hace pocos días además obtuvo un resonante triunfo como visitante en el clásico contra Racing.

Pero más allá de lo futbolístico, el Apache se preocupa por otras situaciones y apunta al desarrollo integral del futbolista para otorgarle armas que le permitan obtener éxito más allá del campo de juego.

En una reciente entrevista, el conductor Alejandro Fantino lo consultó sobre su preocupación por la pobreza y el conductor del Rojo dio su descarnado panorama sobre tal cuestión:

"Culpables somos todos por esta situación. En la cancha yo hago un ejercicio de velocidad para aplicar el tema de la neurociencia. El jugador hace el trabajo a cierta velocidad y cuando termina, al estar ahogado, le pido que me solucione un problema, por ejemplo, cuánto es 2 + 2. Tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar, jugando en primera".

"Ahí está la pobreza -consideró-, le podemos llevar a un chico comida y ayudar con un montón de cosas. ¿Pero el estudio? Estamos armando un proyecto con el club para que después del entrenamiento estén dos horas con un profesor. Ellos tienen que saber, el día de mañana, qué van a firmar en un contrato. Si no sabés leer lo que vas a firmar, es muy difícil salvar a tu familia".