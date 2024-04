LIONEL MESSI no tardó nada en corroborar que es el mejor del mundo y que llegó a Inter Miami para revolucionar el fútbol estadounidense: 10 goles en 7 partidos más un título son los números contundentes que avalan tales aseveraciones.

Pero, valga la paradoja, no todo es color de rosa en el mundo rosa que creó Leo alrededor de su magia con la casaca, hoy por hoy, más codiciada de todas. Este miércoles afrontará el desafío más serio de todos los que tuvo que encarar hasta el momento.

El equipo ya está instalado en Cincinnati para enfrentar al equipo local, por la semifinal de la US Open Cup, una suerte de Copa Argentina en la que participan equipos estadounidenses de todas las divisiones y en la que la franquicia de Florida está al borde de llegar al partido decisivo.

Pero Cincinnati es seguramente el rival más duro de la Era Messi. En la MLS es el cómodo puntero de la Conferencia Este, la misma en la que compite Inter, con 51 puntos, producto de 15 victorias, 6 empates y apenas 3 derrotas. Le sacó a las Garzas Rosadas, que habitan la última colocación, nada menos que 33 unidades. No obstante, debe decirse que el pasado domingo flaqueó ante Columbus Crew, que lo goleó por 3 a 0 en la reanudación de la liga estadounidense.

Es cierto que este es "otro Inter", en el que además del 10 se lucen la jerarquía de Sergio Busquets y Jordi Alba, Josef Martínez resucitó su capacidad goleadora, y podrían debutar los argentinos Tomás Ávila y Facundo Farías, provenientes de Racing y Colón, respectivamente.

Pero los de Ohio se hacen muy fuertes de local y tienen como figura a un ex Boca: Luciano Acosta, capitán del equipo y protagonista de la faceta ofensiva. En la MLS lleva 23 partidos con 12 goles y 6 asistencias. Su compatriota Álvaro Barreal, ex Vélez, llegó hace 3 años al equipo y es otro de los referentes de mitad de cancha hacia adelante. Tiene 3 goles y 5 asistencias en 24 presentaciones en la liga. Y en la Us Open Cup metió 1 y dio 3 asistencias en 4 encuentros.

El centro delantero es Brandon Vázquez, de la Selección de Estados Unidos, con 2 tantos en 3 partidos de la Us Open Cup, y otros 5 goles en 3 juegos en la reciente Leagues Cup.

La expectativa es muy alta, como cada vez que el capitán de la Selección Argentina es protagonista. Su rival es un conjunto encumbrado, pero dejarlo atrás significará estar a las puertas de un nuevo título en muy poco tiempo.

Por: Agustín Rúbare