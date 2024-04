RANKING DE LA FORMULA 1 A MITAD DE TEMPORADA

Encontrar al número 1 puede parecer una tarea sencilla, pero en otros aspectos seguramente surgirán diferentes opiniones y puntos de vista.

10- AlphaTauri

La situación de AlphaTauri en comparación con Red Bull puede ser ejemplificada por el meme de la mamá que presta atención solo a un niño en la piscina, mientras otro se ahoga sin ser notado. Franz Tost, quien parece ser una figura decorativa, podría estar en camino de dejar su puesto. La elección de Daniel Ricciardo en lugar de Nyck de Vries ha resaltado aún más que Yuki Tsunoda ha sido el único que ha tenido un desempeño decente en la temporada.

9- Alfa Romeo

Alfa Romeo ha estado experimentando un período complicado en su rendimiento, que ha llevado a comparaciones con Audi. A pesar de los esfuerzos de sus pilotos, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, el equipo ha enfrentado dificultades con su coche C43, lo que ha resultado en una falta de puntos en la clasificación final. Sin embargo, el equipo está trabajando arduamente para superar esta situación y espera mejorar en los próximos dos años.

8- Alpine

En el mundo de la Fórmula 1, el año 2023 ha sido complicado para los franceses. Aunque todos los equipos tienen sus altibajos, algunos eventos han llevado a que se hable de ellos como el hazmerreír de la competición. Uno de los momentos más desafortunados ocurrió en el año anterior, cuando perdieron a pilotos destacados como Fernando Alonso y Oscar Piastri en un solo día. Sin embargo, a pesar de esta pérdida, han sido testigos del éxito de jóvenes talentos como el australiano en McLaren y del impresionante desempeño del español en Aston Martin. En respuesta a estos resultados, el equipo decidió realizar cambios en su dirección, agradeciendo a su director Otmar Szafnauer, así como a Alan Permane y Pat Fry. Además, se suman las temporadas irregulares de Esteban Ocon y Pierre Gasly, quienes han tenido algunos choques en el transcurso de la competición. Aunque estos eventos han sido motivo de críticas, es importante recordar que en la Fórmula 1 cada año trae nuevos desafíos y oportunidades para mejorar.

7- Haas

El equipo que comanda la estrella de 'Drive to Survive' Ghuenter Steiner sorprende en la Qualy donde se ha metido a la Q3 en ocho ocasiones, siente de ellas gracias a Nico Hulkenberg, pero en carrera sólo han podido cosechar puntos tres veces. La percepción general sobre el estado de Haas es que no es tan malo como otros años y que podrían o deberían tener el doble de puntos si hubieran tenido menos abandonos y más suerte.

6- Williams

El equipo que fundara Frank Williams, ahora en manos de Dorilton Capital, está en su mejor posición en la tabla desde 2018 gracias al trabajo iniciado por Jos Capito y continuado por James Vowles, quien llegó desde Mercedes. Alex Albon ha renacido como piloto y por momentos ha peleado en la Q3, algo inimaginable hace muy poco y que se ha logrado por la modesta eficiencia del FW43B.

5- McLaren

Si Aston Martin sedujo a Dan Fallows, McLaren no se quería quedar atrás y se llevó a Rob Marshall, y aunque el ingeniero no se unirá a hasta que termine 2023, lo mismo que David Sánchez, de Ferrari, Peter Prodromou. En teoría, ellos todavía no trabajan en Woking, pero Andrea Stella ya encontró (en el modelo Red Bull, claro) la manera de hacer competitivo el MCL60, que es un monoplaza totalmente diferente al que inició la temporada. Por piloto no tienen problemas. Lando Norris es una nueva estrella de la F1, confiable y rápido, mientras que Oscar Piastri ha impresionado con su manejo.

4- Ferrari

Ferrari ocupa actualmente la cuarta posición entre los constructores, lo cual representa un desafío para la escudería de Maranello. Sus pilotos han logrado sumar tres podios en total, pero es notable la pérdida de talento en el equipo según Fred Vasseur. Aunque parecen competitivos los viernes y sábados, los domingos han demostrado dificultades para mantenerse a la altura. Aunque exista la esperanza de mejoras en Spa Francorchamps, no se descarta que sea una falsa alarma.

3- Mercedes

El equipo Mercedes ha experimentado un cambio significativo en su enfoque durante esta temporada. Con una dupla de pilotos que combina juventud, experiencia, personalidad y talento en Lewis Hamilton y George Russell, el equipo ha logrado posicionarse en el segundo lugar de Constructores. Sin embargo, algunos críticos han señalado que parecen estar reaccionando al desarrollo de Red Bull en lugar de liderar con un proyecto propio. A pesar de esto, es innegable que Mercedes ha mejorado notablemente y sigue siendo un contendiente fuerte en la Fórmula 1.

2- Aston Martin

A pesar del bajón de las últimas carreras, el equipo que más mejoró respecto a 2022. La adición de Fernando Alonso, que es tercero en el campeonato, todavía, ha traído seis podios y el desarrollo de un AMR23 que diseñó Dan Fallows, a imagen y semejanza del Red Bull. Lawrence Stroll construyó una fábrica nueva, aseguró a Honda para 2026, tiene a MIke Krack aceitándolo todo, pero el segundo piloto lleva su apellido. Veamos si pueden actualizar el auto o si a Fallows se le acabaron los apuntes que trajo de Milton Keynes.

1- Red Bull

El desempeño del equipo Red Bull en el Campeonato de Fórmula 1 ha sido impresionante hasta el momento. Han demostrado contar con el mejor piloto y un auto dominante, lo que les ha permitido liderar tanto en el Campeonato de Constructores como en el de Pilotos. Además, Checo Pérez ha logrado establecer una ventaja de 40 puntos sobre el tercer lugar en la clasificación. Un aspecto destacable es la eficiencia del equipo en las paradas en pits, logrando tiempos de 1.98 segundos. Además, han logrado una racha de victorias consecutivas, ganando las 12 carreras disputadas en lo que va del año. Si bien la contribución de Adrian Newey y su RB19 ha sido fundamental, no se puede pasar por alto el papel de Christian Horner, Jonathan Weatley (jefe de mecánicos) e incluso Helmut Marko en el éxito del equipo. Max Verstappen sigue siendo el mejor piloto en la actualidad.