SEBASTIÁN BÁEZ le ganó la pulseada al experimentado Ricardas Berankis (231°), de 34 años, por 7-6 (8-6), 5-7 y 6-3, luego de dos horas y 42 minutos y dejó al equipo de Guillermo Coria 2-0 por delante de Lituania.

Con esas dos victorias (el primero de Francisco Cerúndolo), Argentina quedó cerca de ganar la serie y cumplir su objetivo de regresar a los Qualifiers de 2024, es decir a la etapa previa a la fase de grupos de las Finales, donde compiten los países de la elite del tenis mundial.

"Sabíamos que no iba a ser fácil el partido. no lo conocía a Berankis pero sabía que se trataba de un tenista con mucha experiencia. Creo que hizo un gran partido y mi mérito fue que siempre me mantuve luchando cada punto hasta el final", analizó Sebastián Báez.

"Disfruté muchísimo el aliento de la gente. Es un orgullo enorme tener a todo el público a favor, por ahí durante el partido cuesta ver esto, pero ahora que gané creo que me ayudaron a seguir luchando", agregó el bonaerense.

En ese contexto, la Albiceleste está en condiciones de cerrar la serie este domingo desde las 11.00 con el el dobles, el tercer punto que jugarán los "top ten" Andrés Molteni (9) y Máximo González (10), mientras que los lituanos opondrán a Edas Butvilas (532), de 19 años, y a Tadas Babelis, un tenista sin ranking que completa el equipo europeo, aunque este podría ser reemplazado por Berankis.

En el caso de perder el dobles, Argentina tendrá otra chance con el cuarto punto de la serie que tendrá como protagonistas a los número uno de cada país, Cerúndolo por el equipo argentino y Berankis por los lituanos.

Mientras que -de llegar al quinto punto- la definición quedará en manos de Báez y Gaubas, aunque si la serie está definida es potestad de los capitanes cambiar la formación y hasta acordar no jugar el último partido.