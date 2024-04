Este martes, en una declaración contundente desde Ginebra, Suiza, Mirjana Spoljaric, jefa del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), calificó la guerra en Gaza como un 'fracaso moral' a nivel mundial. Durante su visita a la Franja de Gaza e Israel, expresó su profunda preocupación por la falta de acción de la comunidad internacional frente al elevado sufrimiento que persiste en la región.

"He hablado de fracaso moral porque cada día que pasa es un día más en el que la comunidad internacional no ha demostrado ser capaz de poner fin a niveles tan elevados de sufrimiento, y esto repercutirá en generaciones, no solo en Gaza", lamentó Spoljaric.

La jefa del CICR hizo un llamado urgente a Tel Aviv y al movimiento palestino Hamás para que reanuden las negociaciones, con el objetivo de liberar rehenes israelíes y alcanzar un acuerdo que detenga temporalmente el conflicto. Aunque una tregua mediada por Catar y Egipto logró una pausa de una semana a fines de noviembre, la violencia se reanudó el 1 de diciembre, dejando en claro los desafíos persistentes para lograr la paz.

"Seguimos hablando con todas las partes para luego estar preparados para hacer operativo el acuerdo al que lleguen", dijo Spoljaric. "Lo que está claro es que, en el nivel actual de hostilidades, una respuesta humanitaria significativa sigue siendo extremadamente difícil, sino imposible", añadió.

Además, la líder del CICR respondió a las críticas dirigidas a la organización por parte de algunos israelíes, quienes han cuestionado su rol en la liberación de cautivos y la provisión de atención médica. Spoljaric enfatizó que la situación es compleja y que comparar las acciones del CICR con un servicio de taxi, como se ha visto en redes sociales, es "inaceptable e indignante".

A medida que la crisis humanitaria persiste, las palabras de Spoljaric resaltan la necesidad apremiante de una acción global para abordar la situación en Gaza y poner fin a un conflicto que deja cicatrices indelebles en la región.