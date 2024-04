ARIES

Eres de mecha corta, Aries, y lo sabes… Cuando te tocan las narices, no puedes quedarte callado. Cuando ves que están echando balones fuera y culpándote de cosas que ni siquiera tú has hecho, no puedes quedarte de brazos cruzados. Has hablado y vas a seguir hablando. Te da igual que digan que lo haces por llamar la atención. Tú sabes que lo haces porque no quieres seguir aguantando este tipo de situaciones.

Eso sí, Aries, esta semana tienes que cambiar un poco tu estrategia. Está bien que te centres en limpiar tu imagen por fuera, pero también limpia tus issues por dentro. Tienes que cultivar tu paciencia, curar tus heridas y centrarte en TUS problemas. Los issues de los demás que se los solucionen ellos. Tú no estás ahora para ser psicólogo o para pagarle la terapia a nadie. Bastante tienes con intentar solucionar lo que tienes entre manos.

Por si se te había olvidado, recuerda que este mismo lunes comienza Mercurio retrógrado y encima es en tu signo. Esta semana empezarán a surgir malentendidos de la nada y empezarás a sentir como si TODO fuera en tu contra. Te darán ganas de tirarlo todo por la borda, pero, Aries, aprovecha que el Sol está en su signo para usar tu poder y tu fuerza a tu favor. No tienes tiempo para estupideces y aunque haya contratiempos, vas a ir al grano. No estás para aguantar broncas absurdas o movidas que no te aportan nada. Si no sale algo, pues a otra cosa mariposa.

Venus, planeta del amor, entra en tu signo este viernes. Se acerca una temporada MUY buena para ti en el amor. Todo ese amor propio que has echado en falta estas semanas de atrás, llega de golpe. Esta semana vas a quererte y mucho, Aries, de hecho, vas a empezar a ver todos tus defectos como virtudes increíbles.

Si estás yendo detrás de alguien, la suerte está de tu parte. No te cortes, ni te cohíbas delante de tu crush. Tienes que ser fuerte y creerte todo lo que vales. Es lo que hará que esa persona se fije en ti. Feliz semana.

TAURO

Antes de nada, Tauro, es importante que sepas que hoy, lunes 1 de abril, Mercurio ha entrado retrógrado. Es normal que te empieces a sentir súper introspectivo y que empieces a prestar atención a problemas que hasta ahora han estado ocultos. No te asustes ni hagas un drama antes de tiempo. Esta semana necesitas tiempo para ti, para ver qué está pasando en tu cabeza, para replanteártelo todo antes de seguir adelante.

Las cosas no siempre salen como uno quiere o como uno tiene en mente. Está claro que te j*de que te cambien los planes y que el destino te quite de una esa comodidad o ese confort que tan feliz te hacía. Recuerda que además de Mercurio retrógrado, estamos en medio de una temporada de eclipses y es mejor estar preparado para imprevistos, cambios de planes y contratiempos de última hora. A todo se le encontrará solución, quizás no esta semana, pero si dentro de poco. Lo que tienes que hacer es ser súper inteligente y buscar, pelear y trabajar hasta tener lo que te mereces.

Tu planeta regente, Venus, entra este viernes en valiente Aries. Esta semana vas a sentirte más valiente y más seguro que nunca. Todos esos miedos e inseguridades que tenías desaparecerán de tu mente. Sabes que lleva tiempo rondándote la cabeza algo relacionado con un cambio de trabajo, de ciudad, de ambientes. Y es posible que a partir de esta semana, esos cambios empiecen a ser más reales que nunca. Eso sí, Tauro, sea como sea, intenta no firmar nada importante ni tomar decisiones drásticas hasta dentro de un par de semanas. Puedes ir cocinándolo a fuego lento, pero nada de arriesgar todavía.

Esta semana es importante que seas agradecido y que prestes atención a las cosas buenas que pasan en tu vida, Tauro. Siempre te encierras en lo negativo, siempre te enfadas por lo que no sale adelante. Y sí, terminas menospreciando todo lo que sale bien. Para que pasen cosas buenas, hay que atraerlo, manifestarlo y ser agradecido… Feliz semana.

GÉMINIS

Si quieres resultados distintos, no se vale con hacer lo mismo de siempre, Géminis. Tienes claro qué es lo que quieres cambiar, pero no haces nada por cambiarlo. Géminis, esta semana tienes que salir a buscar las oportunidades, salir a buscar todos esos planes que quieres hacer o tener. Mira, de ti depende quedarte anclado en el pasado o ponerte a trabajar para tomar las riendas de tu vida. Necesitas un golpe de realidad que te haga levantarte y ponerte a trabajar duro.

En lo emocional, estás en un momento en el que echas de menos a alguien muy importante para ti. Harías lo que fuera por recuperar a esa persona. Estás hasta planteándote hacer una locura, pero, Géminis, manos quietecitas esta semana. Ya te estoy viendo a punto de enviar ESE mensaje… Y no. Hay que evitar caer en la tentación. Todo esto es culpa de Mercurio retrógrado que está haciendo que eches en falta algo que tuviste en el pasado. Pero tienes que ser fuerte, de verdad, no merece la pena volver a revivir dramas que ya estaban superados.

A pesar de la energía caótica de Mercurio retrógrado, esta semana vas a vivir momentos muy especiales y habrá experiencias que serán como beber un vaso de agua fresquita en medio del desierto. Quédate con eso, con los buenos momentos que vas a vivir con los tuyos. Porque sí, Géminis, esta semana va a haber encuentros con gente muy especial para ti. Vivirás algo que te hará sentir súper agradecido por la gente que tienes cerca. Aprovecha ese momento de unión para abrirte un poco emocionalmente, porque te hace falta. Hace mucho que no cuenta cómo te sientes con la gente que te quiere. Y ellos, aunque tú no lo sepas, echan mucho de menos al Géminis sincero y directo que no tenía pelos en la lengua.

En el amor, a partir de este viernes que Venus entra en Aries, vas a ir sin frenos y sin filtros. ¿Te gusta alguien? Si la respuesta es sí, es el momento de dejarse de indirectas y proponerle una cita, un plan, un encuentro… Es EL momento. Feliz semana.

CÁNCER

Comienzas esta semana con las pilas súper cargadas, Cáncer. Es cierto que te gustaría estar en una isla desierta sin obligaciones, pero ahora tienes la fuerza que necesitas para atravesar la semana sin drama alguno. Ve a por todas. Si tienes entre manos un proyecto importante, esta semana tendrás que invertir más tu atención en ello. Analiza los pequeños detalles y sé más perfeccionista que nunca. No dejes que se escape nada porque estás en un momento crítico.

Esta semana los planes tienen que pasar a ejecutarse. De nada sirve decir que vas a hacer X cosas cuando al final te quedas de brazos cruzados. Menos decir y más hacer. Ese debe ser tu lema. Tienes una lista de tareas pendientes que no tiene fin, así que ponte a trabajar duro en ello. Vas a empezar abril a tope y esa energía tiene que estar invertida en algo que de verdad sea de provecho.

En el amor, cuidado con callarse las cosas o fingir solo para no montar un drama… Con Mercurio retrógrado la comunicación va a ser pésima y tendrás que anticiparte un poco para evitar ciertos conflictos. Si algo te molesta, es mejor decirlo y hablarlo desde la calma. Si te lo quedas dentro, al final terminará doliéndote y puede ser peor para tu relación. No hay nada mejor que la sinceridad, Cáncer, y que ir al grano en todo momento. Cuesta pero cuando lo haces, agradeces haberlo hecho.

Es normal que tus emociones estén revolucionadas. Recuerda que estamos en temporada de eclipses. La semana pasada hubo uno y la siguiente habrá otro. Por eso, esta semana cuídate al máximo del estrés emocional y no te cargues con dramas que no son tuyos. Bastante tienes con tus movidas como para aguantar las de los demás. De hecho, si puedas, esta semana silencia conversaciones con gente que te roba la energía y evita quedar con esas personas que siempre sacan tu lado oscuro a la luz. Es mejor prevenir que curar… Feliz semana.

LEO

Estas en la B, se acabó lo de quedarse esperando respuestas, Leo. No vas a dejar que tu vida dependa de nadie y menos ahora. Esta semana echa el freno y deja de ir detrás de los demás. ¿Desde cuando un Leo ha tenido que actuar en base a lo que hiciera o no hiciera alguien? Ahora es mejor estar solo que mal acompañado. Siempre eres tú quién termina dando el paso y querías ver si había algo de iniciativa por parte de los demás, pero no, Leo. Así que ahora es momento de que los demás sean quienes pongan de su parte si quieren tenerte en su vida.

Si te sientes algo perdido que sepas que todo tiene explicación. Se debe a Mercurio retrógrado que ya anda haciendo de la suya. Esta semana te verás obligado a tomar caminos que no tenías en mente. Leo, acepta aquello que se sale de tus planes. También puede ser divertido aunque al principio te haga encabronarte. No te obsesiones con una sola idea, un solo camino, porque hay más. Y Mercurio retrógrado va a ponértelo complicado para seguir lo que tenías en tu agenda o en tus planes…

Esta semana ten cuidado con las segundas oportunidades, Leo, porque luego te arrepientes. Al principio lo ves todo muy bonito, pero luego te cansas de perdonar, de ser el que siempre tiene que ser el que deja el orgullo de lado. Eres muy impulsivo y te guías por el corazón, después sale la razón a echarte la bronca… A veces es mejor no dejar tu vida en manos de tu corazón, al menos por ahora…

Confía al máximo en el Karma esta semana. Hay personas que se han portado muy mal contigo y con los tuyos últimamente, Leo, pero no debes vengarte. Eso sería caer muy bajo y tú no eres de los que paga con la misma moneda. Tan solo confía en el Karma, porque va a sorprenderte. Al final lo mejor es que el tiempo ponga a cada uno en su lugar y sí, esta semana vas a ver con tus propios ojos como la gente que te hizo mucho daño recibe lo que se merece… Es lo que toca. Feliz semana.

VIRGO

Parece que a ti siempre te toca lo más difícil y lo más enrevesado. No sabes como te las apañas, pero parece que el Karma la ha tomado contigo y te está llevando por el camino más difícil. Déjame decirte que todos esos pensamientos oscuros se deben a Mercurio retrógrado que acaba de empezar. Es normal que lo veas todo oscuro ahora, pero no debes hacer tanto caso a tu lado más enrevesado. Virgo, si te agobias con tus pensamientos, esta semana intenta salir un poco de ahí, hablar más con los tuyos, pasar más tiempo al aire libre. No le des opción a irse por el camino tenebroso.

Tienes que centrarte un poco… Tienes la cabeza en mil sitios menos donde tienes que tenerla. Siempre dices que vas a hacer algo y luego acabas dejándolo todo a medias. No entiendes que te pasa porque tú no eres así, sino todo lo contrario. Estás menos Virgo que nunca, pero no puedes seguir culpándote y machacándote por ello. Ya volverás a tus orígenes, ahora mientras tanto aprovecha para hacer cosas que no son tan Virgo como piensas, como es arriesgar, salirte de las normas, no planificar nada, ir según te lleve el viento. Te vendrá bien.

A partir de este viernes, Venus, el planeta del amor entra en Aries y te pedirá que hagas cambios en lo emocional. Esta semana van a llegar noticias que no esperabas relacionadas con tu corazón. Noticias que te obligarán a cambiar el chip y a romper con los patrones establecidos. Si las cosas no funcionan como tú esperas, hay que salir de ahí antes de que sea demasiado tarde. Virgo, si ves que el crush no va a hacer nada por ti, si ves que estás en una relación de la que no puedes sacar nada bueno, sal de ahí. Venus en Aries va a darte la confianza que necesitas para hacerlo.

Deja que entre otro tipo de amor en tu vida. Te mereces un amor sano, incondicional, leal. Y ojo, porque no hace falta que venga de una pareja, también puedes apoyarte más que nunca en tus amigos, tus hermanos, tu familia… Ese amor sí que es incondicional. Feliz semana.

LIBRA

Esta semana necesitas reorganizar un poco tu vida, parar, ver lo que está pasando, pasar tiempo contigo mismo/a para ver lo que quieres y lo que no. Con el eclipse en tu signo de la semana pasada, has tenido un humor y un mood bastante raros. Esos dolores de cabeza constantes se deben a la presión que te pones a ti mismo, por eso, ahora tienes que cuidarte. No solo de tu salud, sino también de tu estrés y de todas las cargas que te echas encima. Libra, esta semana, si puedes, intenta pasar tiempo al sol, que te dé el viento en la cara, recupera vitamina D y llénate energía. Ya verás lo bien que te sienta.

No sabes que hacer para recuperar ciertas relaciones que parece que se están empezando a romper. Tú lo has puesto todo de tu parte, Libra, pero tampoco puedes poner la parte de los demás. Esto es como un trabajo en grupo, cada uno hace lo suyo y si alguien no lo hace, todo queda incompleto. Aléjate un poco de esa situación porque si sigues ahí, pico y pala, vas a terminar derrotado y no es lo que queremos…

Sabes que hay alguien cercano a ti que no está al 100% y necesita ayuda. No tienes problema en darla, en darle tus mejores consejos, en estar a su lado para cuando necesite hablar. Pero, Libra, estás un poco quemado de tener que estar encima de los demás, de que tus consejos sean enviados directamente a la papelera de reciclaje. Lo siento pero no. Esta semana no vas a ir detrás de nadie. Por mucho que quieras a esa persona, ya has hecho suficiente y no han sabido valorarlo.

Es súper importante la comunicación en tu vida amorosa esta semana. De verdad, Libra, siempre te lo repetimos pero es que ahora es más importante que nunca. Mercurio retrógrado ya está haciendo de las suyas… Tienes las palabras en la punta de la lengua pero en vez de decirlas, terminas guardándotelas para ti. Y cuando menos te lo esperes van a empezar a dolerte. No te calles, si tienes miedos, inseguridades, preocupaciones, háblalo porque fortalecerá tus relaciones. Sobre todo si tienes pareja, puede llegar a ayudarte más de lo que piensas. Feliz semana.

ESCORPIO

No se vienen cosas malas, Escorpio, no te anticipes. Se vienen cosas fuertes sí, pero van a ser experiencias que van a cambiar tu vida de una manera o de otra. No te pongas en lo peor, porque no te va a hacer falta. Ahora tan solo intenta tener una mentalidad positiva. Sabes que el poder de tu mente es MUY fuerte y que cuando manifiestas algo con todas tus ganas, eres capaz de conseguirlo. Focus en lo importante, Escorpio, y ya verás como todo empieza a salir adelante.

Por eso mismo, esta semana tienes que estar súper enfocado en tus objetivos. No dejes que nada te distraiga. Aunque ten cuidado con tu impaciencia porque puede estallar. Recuerda que Mercurio acaba de entrar retrógrado y los contratiempos estarán a la orden del día esta semana. Es normal que te llamen y te digan que algo se va a retrasar, es normal que de repente se cancele ese plan que tantas ganas te hacía. No lo mandes todo a la m*erda ni abandones… ¿Desde cuando un Escorpio tira la toalla?

Necesitas más planes de chill, Escorpio. Te vendría de lujo irte a una cabaña perdida en el monte, desconectado de redes sociales, con una chimenea y un buen libro. Adapta el plan a tus posibilidades, si no puedes irte a una cabaña, te vale con la chimenea fake en la tele y tu libro favorito. Sobre todo, pasa tiempo contigo mismo, en silencio y recupera el hábito de la lectura. Te va a venir bien hacer cosas para poner tu mente en blanco.

Cuando Venus entre en Aries este viernes, sentirás como ciertos sentimientos que tenías por alguien se quedan obsoletos y mueren para dejar espacio a otros. Hay ciertas cosas de una persona que no soportas más. Y ahora vas a verlo todo mucho más claro. Escorpio, no tengas miedo de ser directo, de ir al grano, de cortar con lo que ya no sirve, con lo que tanto te ha hecho sufrir. Feliz semana.

SAGITARIO

Parece que has entrado en un bucle en el que te cuesta saber qué es lo que quieres. Estás un poco aburrido de la rutina, incluso un poco desmotivado con ciertos cambios que van a llegar dentro de poco. Lo ves todo negro, pero no puedes quedar ahí, Sagitario, tú eres luz, eres energía positiva y no vas a dejar que nada te hunda. A pesar de ese bache emocional que estás atravesando, has vivido algo que te ha hecho resetear y empezar la semana con mejor buena vibra de la que te esperabas. Eso es lo que importa, Sagi, que a pesar de todo, tú siempre sacas fuerzas de donde sea para enfrentarte a todo con una sonrisa.

Estás de suerte porque esta semana tu energía va a elevarse más de lo que te esperas. Este viernes, Venus, entra en Aries y es como si notarás que te quitan un peso de encima. Has pasado una temporada de mucha introspección, pero a partir de esta semana te apetece salir, pasar más tiempo con los tuyos, disfrutar más de tu tiempo libre, dejar un poco de lado esos problemas absurdos que tienes en tu cabeza para centrarte en tu gente, en tus amigos, en lo que de verdad te hace feliz. Eso es lo que MÁS necesitas ahora.

Esta semana vas a conocer a gente nueva y a reforzar vínculos con gente a la que acabas de conocer. Y va a hacerte sentirte completo. Está claro que tu gente, la de siempre, va a ser importante para ti, pero también te pone muy contento encajar con gente nueva. Tú eres de tener amigos en todos lados, Sagi, y eso te hace estar contigo.

Recuerda que acabamos de entrar en Mercurio retrógrado y esta semana puedes sentirte un poco agobiado con ciertos temas… Aprende a decir que no, a poner límites. Sé tú más listo que Mercurio retrógrado, Sagi. Feliz semana.

CAPRICORNIO

Has recibido un golpe bastante duro, Capricornio, que te ha hecho cambiar por completo todos los planes que ya tenías casi cerrados a corto plazo. Has tenido que cambiar el rumbo de tu vida de un día para otro y eso escuece, claro que duele. A nadie le gusta que le den un golpe de realidad y le roben esa paz y ese confort que tan feliz le hacia. Pero Capri, lo mejor de todo es que te has enfrentado a ello con una sonrisa en la cara y sin apenas quejarte. Esto te ha hecho madurar y aprender mucho…

Está claro que no vas a quedarte de brazos cruzados y vas a luchar por lo que es tuyo y por lo que crees que te mereces. Aceptas el cambio porque es lo que toca, pero vas a luchar por recuperar lo que antes tenías y te han arrebatado de las manos. Sé inteligente, Capri, pide segundas opiniones, no te quedes de brazos cruzados y ve más allá. Estás pasando por un momento en la que tienes que ser listo. Y si tienes que ponerte firme y ser seco y cortante con algunas personas, lo harás, Capri.

Tampoco puedes dejar tu vida por esto que ha pasado. Hay relaciones que tienes que seguir cuidando, hay proyectos que siguen siendo importantes para ti. Esta semana intenta organizar tu vida y no dejar que nada te robe el tiempo que inviertes en tu gente.

En el amor, vas a revaluar mucho esta semana la relación en la que te encuentras ahora. Para ti el compromiso es algo súper importante y si no lo tienes, tendrás que empezar a replantearte tener una conversación y hacer todos los cambios que sean necesarios. Recuerda que Mercurio acaba de entrar retrógrado y no hay que andarse con tonterías. Hay que ir directos al grano y comunicarse de la mejor forma posible. Feliz semana.

ACUARIO

Tienes que poner límite a todas esas situaciones que terminan aprovechándose de tu paz mental y de tu paciencia, Acuario. Estás en un buen momento y no vas a dejar que NADA te perturbe lo que estás viviendo. Tienes que ser listo y cortar por lo sano antes de que sea demasiado tarde. No dejes que nadie se aproveche de ti. Empiezas la semana con muy buena vibra y es importante que desconectes de esa gente que te chupa la energía. Si tienes que salir de cierto lugar, sal. Si tienes que dejar de hablar a ciertas personas, hazlo.

En el amor, esta semana no confíes en quien te lo pinta todo bien… Sobre todo si estás empezando a conocer a alguien, cierra las puertas si te da motivos de sobra para desconfiar. Mira que tú no eres una persona que busque compromiso de un día para otro, pero si que quieres personas que tengan los pies en la tierra y que sean maduros. No malgastes tu tiempo en personas que van de flor en flor o que no tienen ni dos dedos de frente.

Si tienes pareja, ten cuidado con Mercurio retrógrado porque puede hacer que algunas palabras y conversaciones se malinterpreten. No te rayes ni hagas un drama de eso, simplemente sé sincero, habla las cosas en el momento y no te lo guardes para más adelante. Todo fluirá si pones de tu parte y si trabajas para que Mercurio no termine haciendo de las suyas. Además, Venus entra en Aries este viernes y estarás dispuesto a apostarlo todo por una persona importante para ti. Eso es lo mejor, que pase lo que pase, que a pesar de los contratiempos, vas a tener claros cuáles son tus sentimientos.

En lo laboral, es importante que seas MUY exigente contigo mismo pero también con lo demás. No aceptes menos de lo que te mereces por parte de los demás. Y no permitas cualquier cosa por tu parte. Acuario, esta semana toca trabajar duro de nuevo. Feliz semana.

PISCIS

Esta semana vas a estar más agradecido que nunca por confiar tanto en tu intuición. Si, tus sospechas van a confirmarse y menos mal que te pusiste a salvo antes de tiempo. Otra vez vas a darte cuenta de que la gente no es como dice ser y que tu intuición siempre va por delante de todos ellos. Esta semana vas a enfrentarte a verdades que, aunque puedan ser dolorosas, no lo serán porque tú ya te pusiste bajo cubierto cuando le viste las orejas al lobo. Date las gracias por ser Piscis.

A pesar de todo, a pesar de que podrías estar más encabronado que nunca, esta semana vas a mantener la calma y a seguir tu camino. Tienes muchas cosas por hacer, estás en un momento en el que tienes mil proyectos en mente y no vas a dejar que un par de tontos te hagan estar mal. Céntrate en lo laboral, Piscis, en esas oportunidades que tú tanto te has ganado, en esos proyectos en los que tanto te has dejado la piel últimamente.

Vas a vivir momentos MUY especiales con tu familia e incluso con tus amigos esta semana. Momentos en los que llores de alegría y de nostalgia por todo lo que has vivido. No tengas miedo de sacar tu lado más sensible a la luz, de dejar que esas lágrimas salgan fuera. Nadie te va a juzgar y no hay nada más bonito que llorar por todo lo bueno que está pasando o que va a pasar en tu vida. Estas experiencias pueden dejarte agotado emocionalmente, así que intenta dormir bien. Si tienes que irte a dormir antes de lo normal, no pasa nada.

Venus en Aries a partir de este viernes va a darte el empujón que necesitas para espabilar. Sobre todo en lo laboral, Piscis, se acabó lo de quedarse de brazos cruzados esperando a que llegue el momento perfecto. Ese momento no existe. La vida es muy corta como para quedarse sin hacer nada. Es hora de ponerse a hacer cosas, de buscar lo que te hace falta, de darlo TODO en tus proyectos. A por todas. Feliz semana, Piscis.