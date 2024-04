Aries:

Estás más quemado que nunca de tener que andar dando explicaciones de lo que haces o no haces con tu vida. Sobre todo, cansado de tener que explicar cuál es tu situación sentimental, con quién sales o dejas de salir. No entienden que eres Aries, que eres un signo independiente, que eres libre y que no te gustan que intenten atarte y ni siquiera que intenten preguntarte. Ten cuidado con saltar o con tener arrebatos con los demás. Ellos tienen poca vergüenza, ya lo sabemos, pero no te rebajes a su nivel…

Cuidado también con las confusiones entre el amor y la amistad, Aries. Mercurio retrógrado está haciendo que no veas bien y que malinterpretes las señales que te está enviando cierta persona. Te estás confundiendo y tú piensas que esa persona solo quiere una amistad cuando en realidad quiere algo más. Sabes muy bien a que me refiero, Aries… Menos mal que Mercurio ya entra directo este jueves y todo empezará a fluir. La verdad es que esta semana abrirás los ojos y sentirás que has vivido engañado todo este tiempo.

Entre el martes y el miércoles sucede una intensa Luna Llena en el signo de Escorpio. Va a agitar al máximo tus emociones, Aries, pero también va a hacer que veas las cosas tal cual son. Sin sombras y sin confusiones. Esta semana vas a ver de manera clara que hay algo a lo que tienes que poner fin de una vez por todas. Aunque cueste o aunque duela, hay que salir de ahí. Posiblemente esta semana te lleves una decepción importante, pero mira, no hay mal que por bien no venga. Descubrir ciertas verdades esta semana sólo te hará más fuerte.

Esta semana vas a sentirte agotado y es hora de priorizar tus necesidades. Salimos de una temporada de eclipses, de una Luna Llena, de Mercurio retrógrado y de tu temporada y ahora hay que hacer balance. Enfocarse en lo que tiene prioridad y dejar en espera todo lo demás. Feliz semana, Aries.

Tauro:

Tu temporada ha comenzado oficialmente, Tauro, y no vas a dejar que NADA y mucho menos nadie te frene. Estás en un momento en el que van a llegar muchas oportunidades a tu vida. Las cosas por fin van a salir hacia delante. Desde luego que no te falta motivación y mucho menos, no te faltan las ganas. Además, a partir de este jueves Mercurio ya entrará directo y te aseguro que no habrá nada que salga mal. Esta semana sentirás una especie de liberación importante. Por fin, desde que empezó el 2024, sientes que la suerte está de tu parte.

Hay cambios que te dan mucho miedo, Tauro. Hay algo que llevas mucho tiempo buscando y ahora que por fin llega. No sabes cómo gestionarlo. Son cambios que sabes que van a suponer un crecimiento muy heavy a nivel personal y sobre todo, a nivel profesional. Pero no sabes si has hecho bien o mal. No sabes si vas por el camino correcto o no. No sabes si al arriesgarte, vas a perder o vas a ganar. Déjate de dudas y de tonterías y lánzate. No tienes nada que perder. Estos cambios pueden conllevar incluso salir o mudarte de tu ciudad. No dejes que el miedo gane esta batalla.

La Luna Llena de la noche de este martes pone tu atención en tus relaciones. Va a haber momentos muy intensos, tanto si estás soltero como si estás en una relación. Los compromisos, los planes a largo plazo, las mudanzas… Todo eso estará a la orden del día esta semana. Los astros te están dirigiendo hacia el camino correcto, así que déjate llevar. Si estás soltero/a, sentirás que la atracción está en el aire y que cada vez hay una persona que te atrae más y más. Esta semana podrías llegar a cometer una locura. No te arrepientes. Si tu instinto te dice que te lances, lánzate. Lo estás haciendo bien.

Dentro de poco va a llegar dinero a tu vida de manera inesperada. Pero aunque sea por sorpresa, es algo que te has ganado y que te lo mereces. Cuidado con ese síndrome del impostor… Feliz semana, Tauro.

Geminis:

Lo único que quieres últimamente es pasar tiempo contigo mismo y con tus pensamientos. Te estás aislando muchísimo de todo lo que te rodea, incluso de la gente a la que quieres y de esas personas que están ahí siempre. No sabes qué es lo que te pasa, pero es como que encuentras paz en tu soledad, en el silencio. La verdad, Géminis, es que esta semana no te apetece dar explicaciones, ni siquiera ir detrás de nadie. Pero ten cuidado con descuidar relaciones importantes para ti. Si necesitas tu tiempo, simplemente dilo y ya está. La gente que te quiere y que te apoya, estará ahí y esperarán a que vuelvas a estar disponible.

Cuidado con asumir cargas que no te pertenecen, sobre todo familiares, Géminis. Tienes en tu mente la idea de que tienes que cuidar de todo el mundo, de que tienes que ocuparte de que todo el mundo esté bien siempre. Piensas que todo el mundo depende de ti y al final del día, eso supone una carga muy pesada para ti. Esta semana intenta ocuparte más de ti, de tus problemas, de tus planes y trabaja más en ti. Los demás ya se las apañaran ellos solitos. No intentes cuidar de todo el mundo sin cuidar de ti mismo antes.

La intensa Luna Llena en Escorpio de esta semana marcará un punto de inflexión en tu vida, sobre todo en trabajo o en tus proyectos. Algo saldrá a la luz que hará que cambie por completo tu rutina. Durante el martes y el miércoles te sentirás ansioso, como con los nervios a flor de piel por algo nuevo que va a llegar a tu vida. Cuidado con asumir más carga de trabajo de la que tu cuerpo puede aguantar, Géminis…

Esta Luna Llena también puede trae mucha más tensión a tus relaciones. Recuerda que hasta el día 25, Mercurio está retrogrado. La intensidad puede ser peligrosa esta semana. Si estás más irascible de lo normal, intenta controlar tu mal carácter y ser más crítico contigo mismo. Feliz semana, Géminis.

Cancer:

Esta semana va a ser una especie de transición para todo lo que está a punto de llegar. Si, Cáncer, eres ese gusano que está a punto de transformarse en una mariposa. Todo lo que has trabajado desde que empezó el año, todo lo que has tenido que ‘sufrir’, va a empezar a dar sus frutos. Estás en un periodo de reflexión, pero es que dentro de muy poco va a ser un periodo de pasar a la acción. Esta semana tómatela para planear tus siguientes pasos, para recargar las pilas a tope porque te va a hacer falta, cangrejito.

Es posible que te sientas un poco incómodo en lo laboral, en el trabajo. De hecho, la ansiedad recorre tu cuerpo cada mañana cuando tienes que enfrentarte a ello. No sabes qué hacer para solucionarlo. La gente ya te hasta te lo nota, te pregunta qué te pasa, por qué no estás como antes. Se están dando cuenta de que hay algo diferente en ti. Cáncer, esta semana tendrás que hablar y tener esa conversación si de verdad quieres poner fin a esto. Si tienes algo pendiente, si hay algo con lo que no estás del todo cómodo, es mejor hablarlo cuanto antes.

Intenta no agobiarte si ves que los números de tu cuenta bancaria empiezan a bajar. Esta semana vas a tener que hacer frente a ciertos gastos que no tenías pensados y puede que te agobies un poco. Es posible que busques hasta la manera de escaquearte, pero, Cáncer, no te andes con esas tonterías. Esta semana te tocará pagar, pero no pasa nada. La vida está para vivirla. No tengas miedo en invertir más en ti. Trabajar para vivir y no al contrario, recuérdalo.

La Luna Llena en Escorpio de la madrugada de este miércoles hará que tus sentimientos estén SÚPER intensos estos días. Sabes que a ti te afectan mucho las fases de la Luna y esta más aún ya que sucede en un signo de agua como el tuyo, Cáncer. En el amor, esta semana sentirás las cosas súper intensas, de hecho, estarás hasta preparado a cometer alguna locura por amor. Atento, porque esta Luna Llena trae noticias buenas inesperadas relacionadas con alguien de tu familia. Embarazos, bodas, reencuentros importantes… Tú serás testigo de ello. Feliz semana, Cáncer.

Leo:

Estás en un punto en el que lo que más priorizas es tu paz mental. No es que hayas vuelto un hater del amor, de las relaciones y de lo romántico… Es que ahora estás más enfocado en otras cosas, como es el dinero, el trabajo, los proyectos o el amor propio. No quieres que nadie te maree, ni te robe tu tiempo, ni siquiera que vuelvan a entrar a tu corazón para torturarte como la última vez. Leo, esta semana prioriza mucho tiempo y tu energía y no la inviertas en personas que, desde el principio, sabes que no te van a hacer bien.

Las verdades van a salir a la luz esta semana y las caretas van a caer al suelo gracias a la brillante Luna Llena en Escorpio del miércoles. Es probable que sientas que alguien muy cercano a ti (incluso alguien de tus amigos o familia) está haciendo algo que va a decepcionarte bastante. Mira, Leo, no puedes cambiar a todo el mundo. Si han decidido portarse así, tendrán que asumir las consecuencias. La gente ya es mayor para saber qué decisiones debe tomar y cuáles no.

Esta semana tienes que centrarte en hacer más planes contigo mismo. Parece que tu tiempo siempre está a disposición de los demás, pero… ¿cuándo lo está para ti? No sé, Leo, prepara una cita contigo mismo, vete de compras, bookea ese masaje, reserva hora en la peluquería. Tienes que dejarte de tonterías e invertir más tu tiempo y tu dinero en ti.

Mercurio por fin entra directo a partir del jueves y la verdad es que sentirás como si te hubieran quitado un peso de encima. Esta semana comienza una temporada en la que la paz va a estar súper presente por fin. Hay que sacar lo tóxico de tu vida lo antes posible, Leo, sabes a quién/qué me refiero. No puedes seguir ahí enganchado a lo que no te hace bien… Ahora llega tu momento de volver a cuidarte. Feliz semana.

Virgo:

Uf, Virgo, la vida va a darte un respiro por fin y la verdad es que lo necesitabas. Esta semana llega la buena vibra, las buenas noticias y sí, sobre todo, la paz mental. A veces tu mente es tu peor enemigo y te cuesta silenciar tus pensamientos y tu ansiedad, pero esta semana sentirás que tú vuelves a ser el dueño de tu vida. Vas a tener que poner límites y tomar decisiones, pero estarás dispuesto a ello y a mucho más. No vas a dejar que NADIE te amargue, no vas a dejar que NADIE se interponga en tu camino.

Es hora de pasar a la acción, de hacer cosas, de moverse, de ir de aquí para allá, de dejar de planearlo todo. Hay que empezar a hacer todo lo que tienes pendiente. Esta semana tendrás ganas y energías para ello y para mucho más. Mercurio retrógrado termina este jueves y la verdad es que vas a verlo todo claro. Y sí, todo volverá a estar más tranquilo. Ahora es el momento de centrarte en ordenar tus ideas. Ya tienes el plan determinado, ahora lo único que falta es lanzarse al vacío.

La Luna Llena en Escorpio despierta en ti tus ganas de explorar territorios desconocidos. Virgo, tu cuerpo te pide viajar, descubrir nuevos lugares, conocer a gente nueva. Si se te presenta la oportunidad de hacer una escapada, hazla. No pienses en el dinero, ni en el tiempo, ni en tus responsabilidades. Ahora lo que necesitas es alejarte de la rutina, desconectar de tu día a día y recargar tus pilas al máximo. Sin duda, la Luna Llena de esta semana te pide que salgas de tu zona de confort como sea.

Esta semana vas a ser súper selectivo con las personas que te rodean. Bastante te ha costado ya sacar de tu vida a la gente tóxica como para ahora echarlo todo a perder. Mira, Virgo, ahora tienes que rodearte de gente que te motiva a ser mejor persona y sobre todo, gente que te motive a arriesgar. Esta semana tu misión es encontrar un compañero de viajes, de aventuras. No tiene por qué haber intereses románticos de por medio, tan solo una verdadera amistad. Feliz semana.

Libra:

Por fin esta semana termina Mercurio retrógrado y, Libra, no sabes lo libre y lo a gusto que te vas a sentir. Sinceramente, al final no fue para tanto, pero sentías que día a día tenías que luchar contra mil contratiempos. Ese dolor de cabeza constante por fin desaparece. Ya hasta la rutina te pesaba, hasta tú mismo estabas cansado de aguantarte cada día de la semana. Pero chao chao, eso ya se fue y ahora solo toca enfocarse en el futuro, en esos planes que tanta ilusión te hacen y que te mantienen motivados día a día.

En el amor, Libra, se vienen muy buenas noticias para ti, así que puedes relajarte y dejar de estar en tensión. Vas a vivir una semana en la que el amor sano, el amor del bueno va a estar muy presente en tu vida. Si estás en una relación, sentirás una calma incomparable. No pararás de encontrarte señales que indican que estás con la persona correcta, que has tomado la mejor decisión del mundo. Si estás soltero/a, también te encontrarás esas señales. Señales que te indican que hiciste MUY bien optando por la soledad y no lanzándote a los brazos de cierto idiota.

Cuidado con la presión que te pones a ti mismo para ser el mejor o para que todo salga adelante a la perfección. Muchas veces eres tu peor enemigo debido a tu autoexigencia. No te quemes, Libra, porque hará que pierdas la motivación y que la rutina termine ahogándote.

Esta semana será un antes y un después para tu cuenta bancaria. La verdad es que llevas un tiempo un poco agobiado y desmotivado porque sientes que no puedes cumplir ciertos sueños porque tienes que estar pendiente del dinero. La Luna Llena en Escorpio de esta semana trae buenas noticias relacionadas con el dinero. Estás a punto de recibir más dinero del que pensabas. Ya sea a través de un aumento o de un nuevo trabajo que te pagará tanto como te mereces. Eso que estabas esperando por fin llega a tu vida.

Libra, esta semana notarás como si el Sol volviera a salir en tu vida. Esta semana será como esa mañana de primavera en la que brilla el Sol y las flores empiezan a florecer. Feliz semana.

Escorpio:

Estás hasta el cuello de responsabilidades, de estrés, de cosas que tienes pendientes por hacer. A ti este tipo de adrenalina te encanta pero es cierto que ahora necesitas un respiro. Pero, Escorpio, te encuentras en un momento en el que, hasta que tus proyectos no vean la luz, hasta que no termines con todo lo que tienes pendiente, no vas a poder dormir como a ti te gustaría, ni relajarte como te mereces.

Por eso, es importante que no pierdas la motivación y sobre todo, que sepas gestionar bien tu tiempo. Está bien que estés trabajando a full, Escorpio, pero también recuerda lo importante que son tus horas de sueño, tus descansos, pasar horas con los tuyos, etc… No te olvides que además de tu trabajo y tus proyectos, eres un ser con emociones y necesidades básicas que hay que cubrir de vez en cuando.

La semana va a empezar siendo súper intensa para ti porque entre el martes y el miércoles sucederá una gran Luna Llena en tu signo del Zodiaco. Gracias a su energía, muchas verdades saldrán a la luz. Pero sin duda, lo más importante que te trae esta Luna Llena es el fin de una historia que llevabas tiempo intentando superar. Escorpio, es momento de soltar el pasado y soltar todo lo que ya no te sirve para nada, sobre todo respecto a tus relaciones y a tu vida amorosa. Ahora solo tú vas a decidir cuál es al camino que te hace feliz. Ahora solo tú vas a crear tu futuro.

Esta semana vas a tener que plantar cara a una persona que sientes que no ha sido del todo clara contigo, Escorpio. Al final te has enterado de la verdad de una forma o de otra y te duele que no hayan sido sincero como te merecías. Tendrás que hacer frente a esa situación y no dejar que vuelvan a aprovecharse de ti. Feliz semana.

Sagitario:

Por fin Mercurio retrógrado va a soltarte esta semana. La verdad es que esta vez ha sido súper caótico para ti. No sabes ni en qué día vives, ni dónde has dejado las cosas importantes, ni qué hacer para solucionar todos tus problemas. Te está costando mucho también encontrar tu hueco en tus relaciones y tener tiempo para ti. Pero eso, esta semana por fin se termina a partir del jueves. Es hora de buscar el orden, de tomarte tu tiempo para reorganizarlo todo, de poner fin a ese tipo de situaciones complicadas. Esta semana te toca volver a resurgir de las cenizas cual ave fénix. Todo por culpa de Mercurio retrógrado.

Esta semana busca la forma de escapar como sea de la rutina. Necesitas un viaje… ¿Cuándo NO necesita un Sagitario un viaje? Pero es cierto que últimamente tus ganas de escapar son x394549. Aunque solo sea una escapada de fin de semana o de un solo día, pero hazlo. Busca las formas, apáñatelas como sea, pero no sabes lo bien que te vendrá cambiar de aires. Salir de la ciudad, visitar el mar, estar en la montaña, visitar otros lugares. Lo que sea pero lejos de donde vives en el día a día.

Cuidado con ir demasiado deprisa sobre todo si estás conociendo a alguien, Sagi… Es cierto que eres una persona un poco reticente a comprometerte de la noche a la mañana, pero cuando alguien te gusta mucho, eres capaz de saltarte tus propias normas. Si estás empezando a sentir por alguien nuevo, esta semana sentirás la necesidad de hacer locuras, de hacer algo que nunca has hecho. Disfruta del momento como a ti te apetezca, pero antes, piensa un poquito si esa persona merece la verdad la pena.

Va a ser una semana liberadora, pero para liberarse, Sagi, hay que enfrentarse a las cosas. La Luna Llena en Escorpio de la madrugada del miércoles te obligará a enfrentarte a tu pasado, a eso que llevas arrastrando desde hace un par de meses. Es duro pero necesario para volver a encontrar tu felicidad… Feliz semana, Sagi!

Capricornio:

Hay gente que dice ser ‘tu amiga’ y que quizás no lo son tanto como parece, Capri. Están intentando engatusarte, hacer que caigas en sus mentiras y lo peor de todo es que son tan buenos, que tú te has podido llegar a creer algo de lo que te han dicho. Por favor, Capricornio, esta semana cuídate mucho de esos lobos con piel de cordero. Porque saben cómo tratar contigo, saben cómo hacerte confiar en ellos para luego darte la patada. Lo mejor es que ellos no saben que tú vas por delante de ellos. Por eso es importante que esta semana te vayas antes de que tengan más oportunidades para atacarte.

Tienes que empezar más a cuidarte a ti mismo, Capri… Has tenido que enfrentarte a verdades muy duras, a cambios que no tenías planeados y eso, quieras o no, agota bastante. Por eso, esta semana vas a tender que aprender a decir que no, sobre todo a esas personas que no fueron capaces de estar ahí cuando más lo necesitabas. No te conviene acumular más dolor, por eso, se más exigente contigo mismo.

La Luna Llena en Escorpio de este martes está súper enfocada en tus relaciones, en especial en tus amistades. Será un punto de inflexión bastante fuerte. Hay personas que van a salir y otras que van a entrar. Personas que ya no merece la pena tener en tu vida y otras que van a ofrecerte algo nuevo que de verdad necesitas.

De verdad, esta semana no merece la pena meterse en dramas con personas con las que sabes que no se puede ni dialogar. Capricornio, protégete mucho para que no te salpique la m*erda de los demás. ¿Lo bueno? Que a partir del jueves Mercurio ya entra directo y sentirás que por fin dejas de nada a contracorriente todo el rato. Esta semana empezarás a ver los frutos de tu trabajo y también podrás quitarte la presión de encima y descansar como te mereces. Feliz semana, Capri.

Acuario:

Por mucho que los demás hayan tirado por la borda todo tu esfuerzo, no puedes abandonar, Acuario. Siempre has sido una persona independiente a la que no le importaban los comentarios de nadie, así que no dejes que ahora te influyan. Está empezando una nueva etapa en la que vas a vivir cambios MUY fuertes que nunca estaban entre tus planes. Y eso es lo que más molesta a los demás. Sientes que no puedes cambiar de opinión porque enseguida te van a criticar. Pero ¿y qué, Acuario? ¿Desde cuándo a ti te han importado las críticas?

Es importante que busques alternativas y no lo apuestes ni lo arriesgues todo al mismo proyecto, al mismo camino, a la misma dirección. Nunca has sido una persona que sepa quedarse quieta, así que ahora prepara un plan B. Te vendrá bien porque quizás el plan que tenías en mente no sale como tú querías. Pero no pasa nada. Porque tú tendrás un as guardado bajo la manga.

La Luna Llena de este martes va a ayudarte a ver mucho más claro en lo que tienes que enfocarte a partir de ahora para sacar el máximo partido a tus proyectos. Eres muy inteligente, Acuario, y esta semana por fin vas a darte cuenta de que los logros van llegando poco a poco. Esta Luna Llena trae buenas noticias para tu vida laboral, pero también va a hacer que te sientas orgulloso de todo lo que has conseguido en poco tiempo. Mira dónde estabas hace un par de años y mira donde estás ahora. Poco se habla de lo dedicado que eres con tu trabajo y poco lo valoras tú mismo.

A partir del jueves, cuando Mercurio entre directo, será el momento perfecto para hablar de esos sentimientos que has ido acumulando… Has estado tan centrado en tu trabajo, en tu futuro, en tus proyectos que te has olvidado un poco del amor. En el fondo, puedes llegar a ser una persona MUY romántica. Es hora de que vuelvas a romantizar tu vida. Feliz semana.

Piscis:

Esta semana viene cargada de buena vibra, Piscis. Después de tanto tiempo, la verdad es que necesitabas una tregua. Se acabaron los dramas, los llantos, los malos momentos. Ahora todo va a ser diferente. Y todo se debe a que Mercurio retrógrado por fin termina este jueves. Hasta tú mismo te sentías en un bucle del que pensabas que iba a ser imposible salir. Pero no, Piscis, tú mismo esta semana vas a ser capaz de poner fin a los problemas y apartarlos de tu vida durante una temporada.

Estás cansado de esperar a que los cambios lleguen, Piscis, pero déjame decirte que las cosas no caen del cielo. Si quieres cambios, si quieres empezar de cero, tendrás que ser tú quién tome las decisiones. Esta semana vas a tener la valentía suficiente para agarrar el volante y ser tú quién decida la dirección que quieres que lleve tu vida. Tendrás que ponerte serio con ciertas personas, pero todo merecerá la pena.

Recuerda que este martes hay Luna Llena en Escorpio (signo de agua como tú) y tus emociones serán MUY intensas. Es normal que durante el comienzo de esta semana sientas que tu corazón va a mil. No eres consciente de la fuerza y el poder que va a darte esta Luna Llena. Aprovecha para recargar tus pilas al máximo. Incluso, es un buen momento para cargar tus piedras preciosas, para hacer una limpieza de energía y sacar a la luz tu lado más místico y espiritual. Sin duda, es el momento de guiarte por tu intuición.

Esta semana vas a salir a la luz muchas verdades que tú ya sabías o intuías desde hace tiempo. Sí, Piscis, esta semana vas a ser tú el que diga la famosa frase de: ‘te lo dije’. Y es que te da mucha rabia cuando la gente no hace caso a tus consejos o advertencias y al final terminan pasando. Esto es solamente una lección más para los demás para que se den cuenta de que tú siempre llevas la razón. Feliz semana, pececito.