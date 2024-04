Aries

No descansas ni cuando duermes, Aries, y últimamente estás notando más cansado que nunca. Puede que ser consecuencia de Mercurio retrógrado pero también de ese ritmo de vida tan acelerado que llevas siempre. Aprovecha esta semana, que ya está termina tu temporada, para ponerte al día con tus horas de sueño, para tomarte un día de no hacer absolutamente nada. Ojo, que no solo se trata de dormir, sino también se trata de tener tiempo para hacer algo que te guste, para descansar de tus problemas por un momento, de tener paz mental aunque solo sea un ratito…

Esta semana vas a tomar decisiones que van a dar mucho de qué hablar, Aries. Cuando haces las cosas bien, la gente quiere tener tu vida, envidian lo que haces y se creen con el poder de hablar mal de ti. Tienes un carácter indomable y no vas a dejar que los comentarios negativos de tres envidiosos te afecten. Esta semana sigue tu camino a pesar de las críticas, de los malos comentarios, de la gente que te dice que no. ¿Quién se creen para decir lo que tienes o no tienes que hacer?

Vienen buenas noticias relacionadas con el dinero, Aries, y esta semana es el momento de darte un capricho o hacerte ese autorregalo que todavía no te has hecho por tu cumpleaños. No necesitas que NADIE te consiga lo que te gusta o lo que deseas. Esta semana tendrás el poder y el dinero necesario para tener en tus manos lo que quieres. Y ya está. Nada de sentirse culpable por invertir en ti mismo.

No merece la pena odiar, ni guardar rencor a esa persona que le hizo tanto daño a tu corazón, Aries. Te está costando mucho llegar a un punto en el que no prestes atención a la vida de esa persona, pero esta semana es como que tu mente hará click y empezarás a vivir más tranquilo. No tienes que obligarte a perdonar a los demás, tan solo perdonarte a ti mismo. Esta semana vas a quitarte un peso de encima. Feliz semana.

Tauro

Vienen cosas buenas Tauro, pero también tienes que poner a tope de tu parte. Si estás todo el día encerrado en tus pensamientos, dándole mil vueltas a todo, pensando que todo lo malo te pasa a ti, no eres capaz de fijarte y de valorar las cosas buenas que te están pasando. Mira, Tauro, para por un momento y haz una lista de cinco cosas buenas que te hayan pasado en los últimos días. Seguro, que una vez que te pongas a pensar, te darás cuenta que tienes cinco e incluso mucho más. Tan solo tienes que hacer click y empezar a verlo todo de otro color.

Prepárate, Tauro, porque este viernes comienza tu temporada y por fin llegan las buenas noticias, llega la buena vibra, llega TU MOMENTO. El Sol en tu signo va a darte una energía brutal y sí, tu intuición y tu sexto sentido estarán a tope. Vas a tener claro cómo y dónde tienes que invertir tu energía y tu esfuerzo. Incluso, si tienes que hacer un cambio heavy de vida, ahora es el momento. El Sol te da la fuerza que necesitas para empezar a moverte, a caminar sin mirar atrás y sin remordimiento alguno.

Tauro, esta semana se acabó lo de quedarse en un sitio donde no te sientes feliz o donde no te valoran. Hay que escapar de donde no te encuentras a ti mismo y no eres del todo tú mismo. Esta semana tienes que empezar a buscar de nuevo a tus amigos de siempre, esos con los que sabes que todo va bien siempre. Aunque es cierto que quizás te des cuenta de que ese grupo no es como era antes y quizás hay mucha distancia entre vosotros. Tampoco te vengas abajo, son cosas de la vida adulta. Entiende que a veces todo será así. Si sientes un ambiente raro, habla las cosas y propón planes para que el grupo se vuelva a unir.

Si estás en una relación, esta semana el compromiso estará sobre la mesa y volverás a recuperar la pasión que Mercurio retrógrado parecía que se había llevado. Poco a poco todo empieza a ir bien. Incluso, si estás soltero/a, verás que ese crush empieza a poner un poco más interés por ti. No la cagues ahora, Tauro… Feliz semana.

Geminis

Esta semana se trata de ser perseverante y de no querer abandonar a la mínima de cambio, Géminis. No es que seas una persona cobarde, pero es cierto que te j*de perder tu tiempo en cosas no salen a la primera. No te desesperes, un mal comienzo no significa que todo vaya a salir mal. Esta semana resetea, empieza de cero sin acumular rencores o errores del pasado. A veces las cosas tardan en salir adelante y no pasa nada. Esta semana vas a resurgir de tus cenizas. Todo lo que necesita un Géminis es recargar las pilas con su gente y seguir hacia delante. Esta semana está prohibido ser negativo.

Tu misión esta semana es buscar un hobbie nuevo. Lo que te hace falta es más deporte, más baile, más libros, más música, más distracciones en tu mente. Busca algo que te haga alejarte por completo de la realidad y te ayude a enfrentarte a tus problemas desde otra perspectiva. Tienes que empezar a valorar al máximo tu tiempo libre e invertirlo en ti, en crecer. Tampoco hay que ser productivo las 24 horas del día. Quítate esas ideas tóxicas de la mente.

No eres del todo consciente de que tu ansiedad también influye en tus relaciones. Todo lo que tienes en tu cabecita también influye en tu vida amorosa y en cómo te ven los demás. Estás tan centrado en lo que pasa en tu cabeza que no te apetece relacionarte con los demás… No te agobies y tómate el tiempo que necesitas para estar bien contigo mismo y ya después podrás estar bien con los demás. Si no llegan las oportunidades del amor, es porque no estás todavía preparado para ello.

Esta semana tus sueños van a enviarte señales sobre las siguientes decisiones que debes tomar. Si te encuentras un poco perdido, es importante que escuches a tu subconsciente y sobre todo, a tu intuición. Ahora no te dejes llevar por tu razón porque puede llevarte por el camino incorrecto. Guíate por tu corazón, Géminis, porque ahora es el único que puede hacerte feliz. A tope esta semana.

Cancer

Cuida mucho cada decisión que tomas, Cáncer, porque estás en un momento bastante crítico. Tienes mil cosas en la cabeza, mil frentes abiertos y no sabes qué camino tomar. Esta semana tienes que ponerte las pilas, empezar a mirar por ti y centrarte al máximo en tu futuro. Eso es lo más importante. ¿Cómo quieres verte de aquí a un año? ¿Cómo quieres que sea tu vida a partir de ahora? Hay que ponerse a trabajar y si sientes que tú solo/a no vas a poder, pues habrá que pedir ayuda. Pero eso de quedarse de brazos cruzados viendo el tiempo pasar no es una opción.

Puedes estar tranquilo porque esta semana volverá un poco la calma. Salimos oficialmente de esa temporada de eclipses que ha hecho que estuvieras más inestable que nunca. Vas a volver a verlo todo con claridad y sentirás como si te hubieran quitado un peso de encima.

Eso sí, Cáncer, recuerda que seguimos con Mercurio retrógrado haciendo de las suyas. Debes tener cuidado con las segundas oportunidades que das y más si se tratan de ex’s o de personas que ya te hicieron daño en un pasado. La tentación de volver a escribir a esa persona va a estar muy presente esta semana, pero tienes que controlarte. Hace dos semanas estabas diciendo que no querías saber nada y ahora estás a punto de enviarle ese mensaje. No, Cáncer, cumple con tus palabras y deja de lado la hipocresía.

Este viernes el Sol entra en Tauro y hará que centres tu atención al máximo en forjar y reforzar tus amistades. La temporada de Tauro viene para recordarte que no sirve de nada invertir tanto tiempo en tu trabajo para ganar dinero si luego no puedes disfrutar del tiempo (que es lo más valioso) con los tuyos. No hace falta que estés todo el rato viajando ni haciendo locuras, pero si puedes, busca un pequeño viaje con tu grupo de amigos. Necesitas de esa vitamina que te dan los tuyos. Feliz semana.

Leo

No pasa nada por llorar, no pasa nada por echar de menos, no pasa nada por estar melancólico y nostálgico. Leo, esta semana date tiempo justo para eso. No siempre hay que estar súper feliz, riendo y viviendo la vida al máximo. Ahora tú necesitas tu tiempo para estar contigo mismo y entender lo que está pasando dentro de ti. Echas de menos a gente muy especial para ti que por unas cosas u otras, ya no están cerca. Y ese sentimiento aunque sea duro, es MUY bonito y significa que hay amor de por medio…

Es hora de empezar a pensar en algún cambio, Leo. No puedes estar mucho tiempo quieto y es cierto que estás empezando a notar que todo vuelve a la monotonía y eso no es bueno para ti. Seguimos en Mercurio retrógrado pero dentro de poco terminará. Así que esta semana es el momento de empezar a darle vueltas a esa decisión. ¿Quieres mudarte? ¿Quieres hacer cambios en el trabajo? ¿Quieres empezar un nuevo proyecto? Dale una vuelta a la idea, prepara bien el plan y ve cerrando cosas…

Ojito porque llegan buenas noticias para ti corazón en forma de sorpresa. Esta semana prepárate porque una persona va a decirte algo que hará que tu vida amorosa tome un rumbo diferente… ¿Estás preparado? Feliz semana.

Virgo

No te castigues tanto, Virgo, y mucho menos por cosas que ya pasaron hace tiempo. Es posible que un error que cometiste en el pasado empiece a tener consecuencias ahora. Te j*de que vengan a repetirte lo que hiciste mal cuando parecía que ya lo habías olvidado. Mantén la calma y no dejes que el pasado arruine tu paz del presente. Esta semana tienes que tener mucha inteligencia emocional y no dejar que esto te robe la calma que tanto te ha costado conseguir.

Deja por un momento tu perfeccionismo de lado y céntrate en lo que tienes entre manos… Recuerda que Mercurio sigue retrógrado hasta la semana que viene y el pasado está súper presente en esta temporada. Esta semana evita confusiones, malentendidos y no te martirices tanto si las cosas no salen como tenías pensado. Respira hondo y no dejes que la ansiedad te coma por asuntos que no dependen de ti.

Esta semana que el Sol entra en Tauro, vas a centrarte mucho más en ordenar tus ideas. Hay que ir a lo concreto, Virgo, de nada sirve tener mil ideas y mil planes y no ponerse a llevar a cabo ninguno. Tienes que empezar a materializar tus sueños. Tú eres una persona súper trabajadora, pero ahora te falta un poquito de motivación, te falta ese ‘algo’ que te haga levantarte todos los días por la mañana con ganas de darlo todo. Quizás sea un gran viaje, una gran inversión, un gran proyecto… A partir de esta semana darás con ello, pero recuerda no tomar decisiones importantes hasta el día 25 que Mercurio entre directo…

Va a haber un cambio de vibras bastante importante esta semana. Te apetece empezar a experimentar cosas y dejar de ser mero espectador. Quieres vivir cosas y sí, Virgo, van a llegar noticias y van a llegar oportunidades para hablar de tus sentimientos. Feliz semana.

Libra

La verdad es que este Mercurio retrógrado te está dando bien duro, Libra, pero parece que esta semana, después del eclipse solar, todo vuelve a la normalidad. Estás saliendo de una racha bastante intensita y ahora en lo único que piensas es en tener unas vacaciones. Si lo necesitas, si la mente te lo pide, busca tiempo para escaparte, para escuchar las olas del mal o para estar en medio de la nada disfrutando de la naturaleza. Piensa que la vida es ESTO y no estar todo el rato absorbido por las responsabilidades. Necesitas desconectar al máximo.

Quieres y necesitas cambios. Tienes muchas ideas en mente, quieres hacer muchas cosas, quieres salir de tu zona de confort, buscas hacer cambios en tu vida pero luego te bloqueas y te quedas tal y como están. No hace falta tomar decisiones drásticas ahora, de hecho con Mercurio retrógrado no te lo recomiendo. No puedes quedarte a esperar que las cosas buenas en tu vida pasen porque te las regalen los demás. No, Libra, las cosas buenas que pasen en tu vida deben llegar por tu esfuerzo y por tu trabajo. Es importante que vayas mirando y pensando en hacer cambios, en tener alternativas, de preparar un plan B.

Prepárate para una temporada en la que el amor va a estar súper presente en tu vida, tanto si estás soltero/a como si estás en una relación. A partir de este viernes, cuando el Sol entre en Tauro, todo girará en torno al amor. Recuerda que Tauro y tú compartís planeta regente, Venus, y ambos sois signos bastante románticos. Si tienes pareja, a partir de esta semana te apetecerá hacer más planes juntos, planes diferentes. Incluso puedes llegar a sentir miedo por agobiarle demasiado, pero eso solo son imaginaciones tuyas…

Si estás soltero/a y quieres que las cosas avancen con tu crush, vas a tener que profundizar en tus emociones. Haz que te vea tal y como eres, deja las caretas ya de lado, ahora no sirven para nada. Feliz semana, Libra.

Escorpio

Te encuentras en un momento de plena transformación, Escorpio, y eso conlleva mucho estrés y mucha responsabilidad. Lo sabes. Estás a punto de salir de renacer, de convertirte en esa mariposa que vuela bien alto. Pero sabes que para ello, todavía queda un camino. Esta semana pon en orden tus responsabilidades, intenta llevarlo todo el día y no dejar que los nervios te coman. Ahora mismo eres un pilar fundamental, no solo en tu familia, sino también en tu trabajo y en todas tus relaciones. Es agotador, sí, pero, Escorpio, es lo que toca si quieres volver a brillar.

Es importante que busques las maneras de empezar de cero y de deshacerte de todos esos recuerdos que no te están haciendo bien. Si vas a darte una segunda oportunidad, vamos a hacerlo bien, Escorpio. De nada sirve empezar de nuevo cargando todavía con errores y rencores del pasado. Por eso, lo importante ahora es deshacerse de lo que no te permite avanzar.

A partir de este viernes, cuando el Sol entre en Tauro el dinero va a empezar a fluir… Vas a tener que hacer una gran inversión si quieres que siga subiendo y cada vez tienes más claro cuáles son los próximos pasos. No tengas miedo en pedir consejo, en buscar una segunda opinión. No dejes que se quede con tu dinero quién no se lo merece. El 2024 va a ser un año en el que hagas grandes inversiones y esta semana vas a replantearte un gran paso…

Esta semana necesitas más amor propio que otra cosa. Están pasando tantas cosas en tu vida que te cuesta verte y encontrarte a ti mismo. Mírate al espejo, ¿te ves bien? ¿hay algo que no te gusta? ¿no te sientes cómodo con la ropa que lleva? Tienes que empezar a invertir más tiempo en ti, en cuidar tu piel, en ir de compras, en verte bien, Escorpio. Quizás es momento de hacer un cambio de look, de probar otros outfits. Vas a brillar y a dejar a más de uno con la boca abierta… Feliz semana.

Sagitario

Necesitas hablar con alguien, Sagi, desahogarte, sentirte libre y no juzgado. Uff… Llevas tanto guardado, llevas tanto tiempo acumulado que vas a explotar en cualquier momento y con quién menos te lo esperes. No solo acumulas problemas tuyos, sino que también llevas a tus espaldas responsabilidades de los demás. Al final todo eso es una carga y te vas a terminar haciendo daño. No es que no confíes en los tuyos, pero esta semana necesitas desahogarte con alguien que no tenga nada que ver con ellos, alguien que simplemente te escuche y no te juzgue.

Mira que tú de normal eres el motor, eres quién siempre tira del carro, pero este Mercurio retrógrado te está dando bien duro y necesitas parar, respirar, recargar pilas y después seguir. Mucha gente vendrá a pedirte explicaciones, vendrá a preguntarte qué te pasa. Porque aunque intentes esconderlo, a ti todo se te nota en la cara. Pero que estén encima de ti te agobia aún más. Esta semana intenta desconectar de todo, si tienes que desinstalarte WhatsApp o Instagram, hazlo. De verdad, Sagi, necesitas tiempo para ti como sea. Tiempo para reflexionar, para curar tus heridas y para cuidarte a ti mismo.

Confía porque a partir de esta semana la vibra cambia aunque no lo creas. Poco a poco vamos viendo el fin a Mercurio retrógrado y además el viernes comienza la temporada de Tauro. La energía del Sol en Tauro te ayudará a quitarte de encima cualquier rutina que ya no vaya contigo y errores del pasado que no paran de perseguirte.

Si estás conociendo a alguien, Sagi, esta semana habrá buenas noticias para ti. Recuerda que ahora la comunicación es LA clave y sin ella, no habrá avances, no habrá nada. Primero respétate a ti mismo y después ya te centras en los demás. Esta semana la pasión vuelve a tu vida y puede que alguien haga alguna locura por ti que te deje en completo shook. La intensidad está de vuelva, Sagi… Feliz semana.

Capricornio

Tienes que cuidarte mucho de las energías que te rodean, Capri… Hay mucho envidioso suelto, mucha gente que quiere verte brillar para atacarte en cualquier momento. Y esta semana, tú, tienes que ser más fuerte y más inteligentes que ellos. No hables de tus planes, no grites a los cuatro vientos cuales van a ser tus siguientes pasos, guárdate tus proyectos para ti. Si acaso, compártelo con los tuyos, pero aún así, ándate con mucho cuidado. No sabes cuáles son las intenciones de los demás, no sabes cuál es la vibra de la gente que te rodea, así que mejor protégete al máximo.

Esta semana por fin vas a ver la luz a ese problema que lleva semanas dejándote sin ganas de nada. Te ha costado mucho salir de ahí, de hecho ya estabas a punto de perder la esperanza. Y te asustaba, Capri, claro que te asustaba porque es raro en ti no encontrar solución. Confía porque esta semana empezarás a verlo todo mucho más claro. Sobre todo si has pasado por problemas de salud hace poco, esta semana todo será diferente, ya verás. Eso sí, cuídate mucho y sigue los consejos que te da la gente que entiende de esto. No es ninguna tontería y aunque te veas bien un día, no eches a perder todo el esfuerzo que has hecho.

Las buenas noticias llegarán a partir del viernes, cuando el Sol entre en Tauro y las vibras sean mucho más chill y relajadas. Capri, por fin te quitarás un peso de encima y sentirás que puedes descansar esas ocho horas diarias que te pide el cuerpo. Entre los eclipses y Mercurio retrógrado has terminado KO. Con el Sol en Tauro esta semana tu vida amorosa volverá a tener mucha importancia. Si estás soltero/a, sientes que es hora de volver al mercado. Esta semana no tengas miedo a tener alguna que otra cita o de enviar ese mensaje a tu crush. Capri, esta semana vas a tener una conversación con una persona que te hará cambiar tu forma de ver el amor. Feliz semana.

Acuario

Las decisiones impulsivas que tomas tienen sus consecuencias, Acuario, y ahora hay que enfrentarse a ellas. Tú eres mucho de dejarse llevar, de vivir el momento y eso está bien en el presente, pero en el futuro, no tanto. No hay nada que no tenga solución y lo sabes. No te ahogues en un vaso de agua e intenta actuar con madurez y hacer uso de tu inteligencia. Esta semana huye de esa situación que tanto estrés te genera y que te consume toda tu paz mental. Aunque una parte de ti te pide que te quedes, no le hagas caso, porque no es buena para ti. Acuario, sé maduro y huye. Lo agradecerás al final.

Si quieres renacer cual ave fénix, vas a tener que poner de tu parte, Acuario. Nadie dijo que fuera fácil. Si quieres cambios en tu vida, vas a tener que salir a buscarlos. Si quieres paz mental, vas a tener que sacar a ciertas personas de tu vida. Eso de quedarse de brazos cruzados, se acabó esta semana. Haz caso a la gente que te da esos consejos que parecen duros, pero que sabes que tienen muchísima razón. Acuario, estás en un momento crítico y vas a tener que tomar decisiones críticas si quieres que tu vida vaya por un buen camino.

En el amor, esta semana te entrarán las prisas por hablar sobre el compromiso y sobre el futuro con tu pareja o con tu ‘casi algo’. Esas prisas se deben a que el viernes comienza la temporada de Tauro. La energía del Sol en Tauro hará que quieras pasar al siguiente nivel y formalizar ciertas relaciones. No eres el signo del compromiso, eso dejémoslo claro, pero esta semana quieres dar ese paso antes de que la oportunidad se vaya. Si lo tienes claro, Acuario, no te eches para atrás. Esos sentimientos están ahí por algo.

Tus relaciones están en un buen momento esta semana. Recuerda exprimir al tiempo al máximo cuando te rodees de tus amigos, de tu pareja, de tu gente. Dejar el teléfono de lado en esos momentos es lo que marcará la diferencia. Desconecta y vive el presente, Acuario, te hace más falta que nunca. Feliz semana.

Piscis

Al final siempre te toca a ti pagar las consecuencias y sufrir por la falta de madurez de ciertas personas, Piscis. Estás atravesando una racha un poco complicada en la que tu corazón no está en su mejor momento. Pero poco a poco, vas viendo la luz y eso es lo importante. Esta semana vas a tener que romper vínculos para siempre. Si algo te está doliendo, si cierta persona te está haciendo daño, pues hasta luego. De nada sirve querer mantener una amistad si a ti no está haciendo bien, Piscis. Tienes que ser un poco egoísta y mirar por ti. ¿Acaso esa persona miró por ti cuando te hizo daño?

Está bien hacer un drama cuando te sientes mal, está bien llorar si lo necesitas, pero esta semana tienes que poner un poco de control en tus sentimientos y emociones. Si tienes que llorar, hazlo cuando nadie te vea. Si tienes que hacer un drama, hazlo en silencio. Es posible que estés haciendo daño a una persona que no está pasando por un buen momento. Piscis, no pasa nada por ser como tú eres, no te sientas culpable NUNCA. Pero también recuerda que hay gente que te necesita fuerte. Gente a la que quieres que no está pasando por un buen momento necesita que tú estés bien para poder apoyarse en ti.

Cuando el Sol entre en Tauro este viernes, sentirás mucha más seguridad en ti mismo. Sabes que hay una persona que te robó toda la seguridad que tenías en ti mismo, pero ahora la vas a recuperar. Es el momento de poner de tu parte para conocer a gente nueva, para hacer amigos nuevos, para salir de tu zona de confort. Confía más que nunca en tu intuición, porque ella va a decirte de quién sí y de quién no te puedes fiar.

Date una segunda oportunidad a ti mismo pero tampoco seas excesivamente duro y aguantes más de lo que puedes aguantar. Si notas que no estás bien donde estás (en el trabajo, en tu ciudad, en tu círculo de amigos), habrá que replantearse hacer ciertos cambios una vez que Mercurio retrógrado termine. No tengas miedo de empezar de cero. Quizás te vendrá bien para olvidar y poder sanar tus heridas. Feliz semana.