En una noche cargada de emociones y glamour, la 96ª edición de los Premios Oscar fue testigo del triunfo indiscutible de "Oppenheimer". La obra, liderada por el talentoso Cillian Murphy, se alzó con el codiciado premio a "Mejor Película del año", consolidándose como la joya de la cinematografía del momento.

Pobres Criaturas: Un Brillante Destello

Sin embargo, no fue la única producción que brilló en la ceremonia. "Pobres Criaturas", bajo la dirección de Yorgos Lanthimos, conquistó la atención con su brillante despliegue en la alfombra roja y, más aún, con sus cuatro merecidos premios. Destacando entre ellos, el galardón a "Mejor Actriz" para la talentosa Emma Stone, quien añade este logro a su prestigioso historial en la industria del cine.

Decepción para La Sociedad de la Nieve

A pesar de las expectativas y el fervor regional, la representación sudamericana, "La Sociedad de la Nieve", no logró capturar la estatuilla dorada en ninguna de sus categorías. La historia, que narra la lucha por la supervivencia en la Cordillera de los Andes, se quedó en el camino de la gloria ante la competencia internacional.

La Lista de los Ganadores

Los reflectores se posaron sobre los siguientes nombres, quienes se coronaron como los triunfadores de la noche:

Mejor Película

"Oppenheimer".

Mejor Actor

Cillian Murphy, "Oppenheimer".

Mejor Actriz

Emma Stone, "Pobres Criaturas".

Mejor Director

Christopher Nolan, "Oppenheimer".

Mejor Actor de Reparto

Robert Downey Jr., "Oppenheimer".

Mejor Actriz de Reparto

Da'Vine Joy Randolph, "Los que se quedan".

Mejor Guion Adaptado

"American Fiction".

Mejor Guion Original

"Anatomía de una Caída".

Mejor Película de Animación

"El Niño y la Garza".

Mejor Largometraje Internacional

"Zona de Interés" (Reino Unido).

Mejor Largometraje Documental

"20 Días en Mariúpol".

Mejor Banda Sonora Original

"Oppenheimer".

Mejor Canción Original

"What Was I Made For?", "Barbie".

Mejor Sonido

"Zona de Interés".

Mejor Diseño de Producción

"Pobres Criaturas".

Mejor Cortometraje de Acción Real

"La Maravillosa Historia de Henry Sugar".

Mejor Fotografía

"Oppenheimer".

Mejor Maquillaje y Peluquería

"Pobres Criaturas".

Mejor Diseño de Vestuario

"Pobres Criaturas".

Mejores Efectos Visuales

"Godzilla Minus One".

Mejor Montaje

"Oppenheimer".