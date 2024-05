Barcelona: un circo de tres pistas

El FC Barcelona se encuentra en medio de una tormenta. Apenas 29 días después de anunciar que Xavi Hernández seguiría como entrenador hasta 2025, el presidente Joan Laporta ha decidido despedir al técnico, provocando un nuevo escándalo en el club catalán.

Pista 1: La confirmación de Xavi

El 27 de enero, tras una derrota ante el Villarreal, Xavi había anunciado que dejaría su cargo al final de la temporada, argumentando que el club necesitaba un cambio de dinámica. Sin embargo, tras victorias importantes en la Champions League y una reunión con Laporta y Deco, se decidió que el técnico continuaría. El 25 de abril se hizo oficial la noticia de su continuidad.

Pista 2: La declaración que desencadenó el despido

El 15 de mayo, antes de un partido crucial contra el Almería, Xavi hizo unas declaraciones que resultarían ser su condena. Comentó sobre la difícil situación económica del club y la imposibilidad de fichar jugadores como en el pasado. Estas palabras, junto con el pobre desempeño del equipo en los últimos partidos, hicieron que Laporta tomara la decisión de destituirlo.

Pista 3: La salida oficial de Xavi

Este viernes, Barcelona anunció oficialmente que Xavi no continuará al frente del equipo la próxima temporada. Su último partido será contra el Sevilla. Xavi deja al equipo con un título de Liga, pero con la sensación de que no pudo devolverle el ADN característico al Barça, quedando fuera en fases tempranas de la Champions y la Europa League en años consecutivos.

El nuevo entrenador: Hansi Flick

El sustituto de Xavi será el alemán Hansi Flick, conocido por su éxito con el Bayern Munich, donde ganó el sextete en la temporada 2019-2020. Sin embargo, su paso por la selección alemana fue un desastre, quedando fuera en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y sin llegar al Final Four de la UEFA Nations League. Flick no tiene relación previa con el barcelonismo, no habla español y enfrentará el reto de dirigir a un club en crisis tanto financiera como deportiva.

La gestión de Laporta y sus decisiones caprichosas continúan siendo un tema de controversia en el club, que una vez fue considerado "más que un club".