El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS) anunció el jueves sus planes para aumentar significativamente las tasas de auditoría de los contribuyentes ricos y las grandes corporaciones, utilizando fondos proporcionados por la Ley de Reducción de la Inflación respaldada por los demócratas.

Se espera que la tasa de auditoría de los contribuyentes que ganan más de US$ 10 millones aumente en un 50%, pasando del 11% en 2019 al 16,5% en 2026. Además, el IRS planea triplicar las tasas de auditoría de las grandes empresas con activos superiores a US$ 250 millones, así como multiplicar por diez las tasas de auditoría de las sociedades comerciales con activos superiores a US$ 10 millones durante el período de siete años.

A pesar de estos aumentos, los índices de auditoría no superarán los alcanzados en 2010 debido al crecimiento y la mayor complejidad de las declaraciones de grandes empresas, sociedades y personas adineradas, según el IRS.

La agencia está utilizando la financiación proporcionada por la Ley de Reducción de la Inflación para modernizar su infraestructura, mejorar los servicios para los contribuyentes y aumentar la recaudación de ingresos fiscales de aquellos que no han estado cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

Desde 2022, el IRS ha contratado alrededor de 11.000 empleados a tiempo completo, incluyendo personal para auditorías y atención al cliente, y planea agregar otros 14.000 empleados a tiempo completo con fondos adicionales para el año fiscal 2029.

La agencia también está invirtiendo en mejoras tecnológicas, utilizando inteligencia artificial para ayudar a seleccionar qué empresas auditar. Estos esfuerzos han llevado a la recuperación de US$520 millones de millonarios que no declararon sus impuestos o no pagaron sus deudas tributarias.

Además de aumentar las auditorías, el IRS está modernizando los servicios al contribuyente, respondiendo a más llamadas y atendiendo a más personas en los Centros de Asistencia al Contribuyente en todo el país. También está digitalizando documentos en papel y mejorando las herramientas en línea para proporcionar a los contribuyentes información en tiempo real sobre el estado de sus declaraciones de impuestos.