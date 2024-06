Incendio en Miami deja a 40 personas sin hogar y causa demolición de edificio

Una excavadora comenzó a demoler Temple Court Apartments, ubicado en 431 NW 3 St., el martes 18 de junio de 2024 en Miami. El edificio de apartamentos afectado por un fuerte incendio la semana pasada, que dejó a más de 40 habitantes sin hogar, empezó a demolerse en la mañana del martes. Los apartamentos Temple Court, situados en 431 SW 3 Street, estaban a punto de derrumbarse de forma “inminente”, según las autoridades municipales. La demolición durará de cuatro a seis semanas, informó la portavoz de la ciudad de Miami, Kenia Fallat. “Esto es solo el primer día”, dijo.

La demolición se llevó a cabo una semana después de que Juan Francisco Figuero fuera acusado de incendiar el complejo de cuatro plantas tras dispararle a un trabajador en el lugar, según la Policía de Miami. Fueron necesarios 126 bomberos de rescate para extinguir las llamas y 43 personas —muchas de ellas ancianos residentes de bajos ingresos— fueron desplazadas. El incendio del 10 de junio fue uno de los peores en la historia de la ciudad, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez.

Fallat mencionó que la demolición debía comenzar lo antes posible debido a la inseguridad de la estructura del edificio. "Es demasiado peligroso entrar", afirmó. Lázaro López, uno de los antiguos habitantes, expresó su frustración por no haber podido entrar en su antigua casa antes de la demolición. Vivía en el primer piso con su esposa, Mercedes Gouthman. “Vine a ver si podía recoger unos documentos y no me dejan entrar”, dijo López. “Lo único que quiero es recuperar mis documentos de identidad y certificados de nacimiento; ni siquiera me importa la ropa, pero los documentos son más difíciles de recuperar”.

Fallat aseguró que la ciudad está tratando de ayudar a los habitantes a recuperar sus documentos. “El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), el Seguro Social y las oficinas de pasaportes acudieron al Motel 6 para ayudarlos”, mencionó. Lázaro y su esposa se alojan en un Motel 6 de Doral junto con otros habitantes desplazados.

Zoraya Márquez, otra residente desplazada, observaba la demolición del edificio desde Lummus Park y expresó su tristeza. “Esto es muy triste”, dijo Márquez, quien vivía en el apartamento 304 y ahora se aloja en el Motel 6 de Doral. Ella perdió su medicación para el cáncer de seno en el incendio, pero pudo recuperarla. “Hay tanta gente que no tiene dientes con los que comer y necesitan desesperadamente un dentista”, dijo. “Es difícil para mí comer sabiendo que hay gente a mi lado que no puede”, agregó Márquez.

Miami-Dade Public Housing Services está trabajando con los vecinos para asegurar una vivienda permanente. Miami-Dade Animal Services también está listo para rescatar cualquier animal doméstico.