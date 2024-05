Miremos por afuera de Messi: 8 jugadores destacados en la MLS fuera del Inter Miami

Luciano Acosta, FC Cincinnati

Estamos ante el Jugador Más Valioso de la MLS en la temporada pasada y frente al capitán del equipo más regular del 2023, el FC Cincinnati, que se quedó con el Supporters’ Shield. “Lucho” ha mostrado el mejor nivel de su carrera estando en la MLS, ya que en Boca Juniors o en el Atlas no pudo materializar su talento.

Juan Camilo “Cucho” Hernández, Columbus Crew

Seguramente, los aficionados de los Rayados del Monterrey todavía piensan y no se olvidan del “Cucho” Hernández, quien hace unos días dio una auténtica exhibición en las semifinales de la Concacaf Champions Cup con el Columbus Crew. Pero no lo destacamos solamente por su participación en el torneo internacional, sino que ha venido brillando en la MLS y fue la carta principal para que el Crew sea campeón.

Facundo Torres, Orlando City SC

El uruguayo Facundo Torres es la representación perfecta de los talentos que salen de Peñarol. Desde que Torres aterrizó en los leones de la Florida, la cara del equipo ha cambiado para bien. Orlando City ahora tiene un desequilibrio que nunca lo tuvo con grandes nombres como Nani o Kaká.

Riqui Puig, LA Galaxy

El español Riqui Puig llegó al Galaxy para darle alegría al juego. Al exjugador del Barcelona le fue suficiente una temporada para que la afición de Los Ángeles se encariñe con él porque está demostrando todo lo que aprendió en La Masía y se ha consolidado como el líder del equipo.

Cristian Arango, Real Salt Lake

“Chicho” Arango ha sido sinónimo de gol en la MLS, tanto en el LAFC como ahora en el Real Salt Lake, a tal punto que en esta temporada marcha en el tercer lugar de la tabla de goleadores con nueve, solo por detrás de Messi y de Luis Suárez, y es el segundo mejor asistidor, también por detrás del argentino.

Dénis Bouanga, LAFC

Cualquier máximo artillero siempre llamará la atención. El gabonés Denis Bouanga fue el goleador de la MLS la campaña anterior y su inercia anotadora continúa en esta temporada con seis tantos en 11 partidos disputados. Pero Bouanga no es solamente un goleador; aporta mucho en la generación de juego, incluso podemos verlo en defensa cuando se lo necesita.

Christian Benteke, D. C. United

Christian Benteke está mostrando esta campaña lo que le costó mostrar en la temporada anterior: toda su experiencia europea. El delantero belga es un atacante poderoso y con un portento físico de 6’ 3’’ (1.90 m) que le permite jugar de poste o de artillero de área.

Carles Gil, New England Revolution

Carles Gil es uno de los jugadores con más talento y con más elegancia en la MLS. Sí, el New England Revolution no comenzó nada bien en esta temporada, pero el volante español viene de varias temporadas a nivel muy alto y es el gran conductor de los hilos del conjunto hermano de los New England Patriots.