José "Pepe" Mujica, ex presidente de Uruguay, ha sido internado en un hospital de Montevideo a pocos días de haber concluido un tratamiento intensivo contra el cáncer de esófago. Según informes de la prensa uruguaya, el ingreso al Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu) está vinculado con los efectos secundarios del tratamiento al que se sometió desde mayo.

El ex mandatario de 89 años, quien ya padecía una enfermedad autoinmune, se encuentra en el hospital bajo vigilancia médica. La doctora Raquel Panone, quien ha estado a cargo de su tratamiento, había advertido anteriormente sobre la agresividad del mismo y sus posibles efectos secundarios.

En una entrevista reciente con The New York Times, Mujica describió su estado como "desecho" debido al tratamiento. A pesar del desafío, el ex presidente mostró su característico optimismo. En abril, cuando anunció su diagnóstico, comentó con humor: "En mi vida, más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años. Por obvias razones, esta vez creo que viene con la guadaña en ristre".

Fuentes cercanas a Mujica confirmaron que su internación está relacionada con su tratamiento y que se encuentra bajo diversos estudios médicos. Se espera que el ex presidente sea dado de alta dentro de las próximas 48 horas, según las estimaciones actuales.