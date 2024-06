El farandulero paraguayo Toñito Gaona se pronunció sobre su implicación en el escándalo del "Pájaro" Benítez, luego de ser mencionado en la lista de transferencias según la ex esposa del futbolista, Patty Benítez. Gaona asegura que solo recibió transferencias por trabajos realizados, pero no por ningún motivo ilegal. En una polémica declaración, Gaona afirmó tener pruebas para quemar a la ex del pelotero y no dejar pasar las acusaciones en su contra. "Con esta lengua tan filosa que tengo, yo sé todo con quien se acostaba, con quien no", enfatizó, dejando entrever posibles revelaciones sobre la vida privada del futbolista. Asimismo, Gaona advirtió que llevará su caso hasta juicio oral si es necesario, mostrando su determinación para defender su reputación. Esta situación ha generado gran revuelo en la farándula paraguaya, con especulaciones sobre posibles nuevas revelaciones y el futuro del caso en la justicia.