Ale Silva, el jugador uruguayo recién campeón con Libertad, habló en el programa de YouTube Papa Parrilla acerca de su estadía en Paraguay, elogiando el país y destacándolo como un lugar ideal para vivir.

“Paraguay es un lindo lugar para vivir. Comparado con Uruguay, ponele que es frío, mucho más complicado, los impuestos”, comentó Silva, destacando las ventajas de vivir en Paraguay.

Silva también mencionó que muchos de sus conocidos que han visitado Paraguay ya no quieren irse. “Si Paraguay tuviese playa, sería una locura. Yo le digo a mis amigos que no me creen, que esto es el paraíso, porque para mí Paraguay es el paraíso. Vienen acá y les muestro y no se quieren ir más”, enfatizó el jugador.