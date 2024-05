Dos de los cuatro jugadores del club argentino Vélez Sarsfield, involucrados en una denuncia de violación contra una periodista, rompieron el silencio en una entrevista con el canal Telefé. Braian Cufré y Abiel Osorio comentaron cómo están enfrentando la situación, en la que también está implicado el jugador paraguayo José Florentín. Ambos sostienen que todo fue consentido.

Braian Cufré: "Ante la denuncia, fue un golpe muy duro. Nunca imaginé que iba a pasar algo así. No pensé en salir a aclarar nada porque entendía que había un proceso que se tenía que investigar. Hoy, después de más de dos meses y con muchas pruebas de por medio, sentía la necesidad de hablar. Ver que tantos medios de comunicación dicen cosas que no son ciertas es duro. Pierdo mucho en el camino, como la familia y el trabajo, cosas que duelen mucho."

Periodista: ¿Qué sienten?

Abiel Osorio: "Sentimos angustia por lo que muestran las personas que nos acusan. Da angustia por lo que no muestran en realidad. Quieren justificar cuestiones que, con sentido común, te das cuenta que no coinciden. Acá nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie. Todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada."

Periodista: ¿Cómo conocieron a la denunciante?

Cufré: "No la conocía. Dos o tres días antes de viajar a Tucumán, esta chica me había mandado mensajes por Instagram que no respondí. El día que jugamos contra Atlético Tucumán, me manda otro mensaje más, que tampoco respondí. Ella tuvo una conversación con Sebastián y sabía que estábamos en la habitación tomando algo tranquilamente."

Periodista: Ella cuenta que en la zona mixta la mirabas, se reían, y que Sosa le mandó un mensaje diciendo: 'Te encontré'. ¿Es así?

Cufré: "No la vi. Siempre me siento adelante en el micro. No vi quién está detrás. Por lo que tengo entendido, fue así."

Periodista: ¿Sabían que Sosa la había invitado al hotel?

Cufré: "Sabíamos que Sebastián le había dicho que llevara amigas porque la idea era pasar un buen momento, nada más. Fue algo muy tranquilo. Charlar, tomar algo, nunca pasó nada malo ahí adentro."

Periodista: Braian, ¿tuviste contacto físico con ella?

Cufré: "Lo que tenía que decir ya se lo dije a un juez. No te puedo responder esto acá. Todo lo que pasó ahí fue consentido. Nada fue sin que ella quisiera."

Periodista: ¿Cómo han vivido ustedes las audiencias?

Cufré: "Desde el día 1 estuvimos a disposición. Dejamos pasaporte, celular con el código, documentos, todo. Acá no se trata de encontrar la verdad de ellos o nuestra verdad. Hay una verdad y es lo que pasó esa noche."

Periodista: ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la versión que tienen ustedes?

Osorio: "Nosotros no drogamos a nadie. No obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche. Confío en Dios y en la Justicia tucumana y espero que esto se resuelva lo antes posible."

Periodista: Si la tuvieran acá al frente, ¿le dirían algo?

Cufré: "No le guardo rencor. No sé por qué hizo esto. No lo entiendo. No sé qué buscan. Ya perdimos todo. Ojalá que todo salga a la luz y que la gente sepa cómo fueron las cosas. Que esto sirva para que no vuelva a pasar algo así."

Osorio: "Lo mismo, no guardo rencores. Confiamos en la Justicia y esperamos que esto salga lo más pronto posible."

Periodista: ¿Algo más que quieran agregar?

Cufré: "Estamos a disposición de la Justicia para lo que sea. Queremos que esto se aclare y termine esta pesadilla."