La exMiss Universo Paraguay, Leah Ashmore, salió molesta a defender a la nueva Miss, Naomi Méndez, de los ataques que recibe por ser considerada kurepa. “¿Cuándo van a aprender? ¿Ustedes no aprendieron que si no tienen nada que decir cierren el bendito hocico? y dejen de hablar mal y de criticar a personas cuando ni siquiera la conocen”, mencionó Ashmore.

Leah Ashmore recordó las críticas que ella misma recibió durante su reinado y enfatizó la necesidad de detener estos ataques. “¿En mi año no aprendieron ya? No critiquen a la actual reina si no la conocen porque de verdad es una mujer íntegra y capaz”, enfatizó.

La defensa de Ashmore se produce en un momento en el que Naomi Méndez ha enfrentado una serie de críticas injustas, especialmente después de una confusión respecto al tereré. Ashmore subrayó la importancia de apoyar a la nueva reina y no juzgar sin conocer a la persona detrás del título.