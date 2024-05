El Ministerio de Salud informó que ha iniciado un proceso de sumario administrativo contra doce funcionarios del Hospital de Barrio Obrero. Estos funcionarios han sido plenamente identificados después de haber negado asistencia médica a una mujer con fractura que gritaba de dolor pidiendo ayuda. El incidente fue captado en video por un policía.

Los funcionarios identificados, en su mayoría licenciados en enfermería, son:

Nadine Emma Verónica González, Licenciada en Enfermería (Área – Reanimación), funcionaria permanente. Arnildo Zarza Rojas, Licenciado en Enfermería (Área Sala de Críticos), funcionario permanente. Alfany Sara Rosa Martínez Castro, Licenciada en Enfermería (Área – Sala de Trabajo), personal contratado. Cubre reposo como refuerzo de guardia. Claudia González, Licenciada en Enfermería (Área Sala de Internados), personal contratado. Sunilda Melgarejo Palacios, Licenciada en Enfermería (Área – Urgencias de Cirugía), personal contratado. Cambio de guardia con reemplazante de Lic. Cristina Martínez Vera. Diego Hernán Carballo, Licenciado en Enfermería (Área – Sala Ambulatorio Clínica Médica), personal contratado. Cambio de guardia con reemplazante de la Lic. Rossana Marlis Pereira. María Elisa Mendieta, Licenciada en Enfermería, (Área – R.A.C.), personal contratada. Víctor Martin Sapriza Medina, Médico Residente de Cirugía 2do año (Área – Cirugía), personal contratado. Rosa María Alfonso, Médico Residente de Cirugía 1er año (Área Cirugía), personal contratado. Natalia Leónidas Gamarra, Médico Cirujano de Guardia (Área CIRUGIA), personal contratada. Blanca Ester Palacios, Lic. en Psicología, (Área Admisión), personal contratada, quien presenta como reemplazo en la fecha al señor Néstor Alviso Vera. Ramon Joaquín Areco Serafini, Seguridad (Área – Urgencias Adultos), funcionario permanente. Dada su posición, se considera que su responsabilidad en lo ocurrido es menor.

El Ministerio de Salud comunicó que ninguno de los identificados cumplió con el protocolo establecido. "Conforme a lo acontecido en la atención de los usuarios en fecha 24/05/2024 entre las 04:00 am y las 06:00 am en el Hospital General de Barrio Obrero, se tendría que los funcionarios permanentes y personal contratado, no habrían dado cumplimiento al Manual de Organización de los Servicios de Salud en el marco de las RIISS Paraguay," se expresó desde el ente estatal.

Este incidente subraya la necesidad de una estricta adherencia a los protocolos de salud y el compromiso con la atención adecuada de los pacientes en todos los niveles del sistema de salud.