Paraguay tuvo su revancha ante Argentina en la cancha de Lanús, donde en el primer encuentro había perdido 4 a 0. Sin embargo, en esta revancha, la Albirroja sub 23 no pudo cambiar la historia y volvió a perder 2 a 0, con un doblete del pelotero kurepa Giuliano Simeone. Este partido forma parte de los preparativos para los Juegos Olímpicos de París y, por ahora, las expectativas no son alentadoras para el equipo paraguayo.

El encuentro, jugado en el estadio de Lanús, mostró a una selección argentina dominante, mientras que Paraguay no logró encontrar el ritmo necesario para revertir el resultado negativo. Giuliano Simeone, hijo del famoso entrenador Diego Simeone, fue la figura del partido al marcar los dos goles que sellaron la victoria de su equipo.

En el primer enfrentamiento entre ambas selecciones, Paraguay había sido derrotado por un contundente 4 a 0, y la revancha no mostró una mejora significativa en el desempeño del equipo dirigido por los entrenadores paraguayos. La defensa de Paraguay se vio nuevamente superada por el ataque argentino, y las oportunidades de gol para la Albirroja fueron escasas.

Este resultado genera preocupación en el cuerpo técnico y en los aficionados, ya que el equipo sub 23 de Paraguay se está preparando para competir en los próximos Juegos Olímpicos. Las derrotas consecutivas ante un rival regional como Argentina reflejan la necesidad de ajustes y mejoras en el rendimiento del equipo.

El entrenador de la selección paraguaya, consciente de la situación, comentó que se trabajará intensamente en los entrenamientos para corregir los errores y fortalecer las debilidades del equipo. "Sabemos que tenemos mucho por mejorar, pero confío en el potencial de nuestros jugadores y en su capacidad para superar estos desafíos", declaró.

Por otro lado, la actuación de Giuliano Simeone ha sido destacada por los medios y los seguidores del fútbol, señalando su capacidad para influir en el juego y definir partidos a favor de su equipo. Con estos goles, Simeone sigue consolidando su lugar en la selección sub 23 de Argentina y demostrando su valía como delantero.