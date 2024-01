El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha tomado la decisión de no descontar el día a los empleados estatales que se sumen al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero. Esta medida representa una diferencia con el Gobierno nacional, que anunció que descontará el día no trabajado a los empleados de la administración pública que se adhieran al paro.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó en una conferencia de prensa que la decisión de descontar el día a los empleados estatales nacionales que se unan al paro se basa en que el salario es una contraprestación y que quienes no trabajen no deben cobrar. Sin embargo, el gobernador Kicillof ha optado por no aplicar esta medida en la provincia de Buenos Aires.

Esta diferencia de enfoque entre el Gobierno nacional y el gobierno provincial se da en el contexto de la convocatoria de la CGT al paro general en protesta contra la Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. Además, en la reciente negociación paritaria provincial, se acordó un aumento del 25% por decreto para estatales y docentes, y se estableció la participación en la medida de fuerza sin sanciones.

Esta decisión del gobernador Kicillof busca respaldar la posición de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires y muestra su apoyo a la medida de la CGT.