El ingeniero Argentino que desarrolló un Bioinsecticida revolucionario basado en un hongo descubierto en 1835

¿Qué relación tiene el año 1835 con el 2024? La respuesta la tiene Juan Pablo Brichta (44), un ingeniero agrónomo y desarrollador de tecnología para el agro que asegura tener una solución contra la chicharrita que tanto impactó en la cosecha de maíz. A lo que apunta el fundador de Agro Advance Technology es a Mumtech, un bioinsumo que tiene como base el microorganismo Beauveria bassiana. "Un biocontrolador que se las trae para el manejo integral de Dalbulus maidis", destaca sobre el desarrollo que ya se está usando en Paraguay y Brasil.

Los inicios de Mumtech, bioinsecticida contra la chicharrita

"En 1835, Agostino Bassi, abogado formado en la Universidad de Pavía, demostró que la 'muscardina' o 'mal del segno' era provocada por un hongo Beauveria bassiana, así nombrada tiempo después en su honor. Qué bello ejemplo de la curiosidad científica y el impulso investigador", relata Brichta, un apasionado de la química agrícola y la biología. Este descubrimiento de Bassi fue una de las bases del fenomenal desarrollo de la investigación biológica (hoy biotecnológica) con tantos aportes a la agricultura.

La planta de producción de Agro Advance tiene capacidad para producir 32 mil litros con fermentadoras equipadas con tecnología de avanzada.

"Como productores de maíz, enfrentamos hoy la amenaza de la chicharrita, plaga que, aunque no es nueva, ha mostrado un desarrollo multiespectral, con una exponencial expansión y una probabilidad de extenderse de un modo catastrófico. Y quienes estamos involucrados en la aventura agraria, tenemos la información indispensable para reconocer cuando fuimos exitosos con tantas estrategias terapéuticas con los recursos disponibles y cuando, por el contrario, no hemos resuelto el problema porque lo disponible y aplicado no dio los resultados esperados", comenta Brichta.

Un nuevo abordaje para combatir a la chicharrita

Bajo este marco, Brichta apunta a que "no hay que insistir en la aplicación de productos que no han demostrado soluciones definitivas ni tampoco resultados importantes como atenuación de los efectos de la plaga". Mumtech es un bioinsecticida a base del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, diseñado para controlar poblaciones de insectos.

De esta forma, con Mumtech, la propuesta concreta de Agro Advance Technology se basa en la aplicación de Beauveria bassiana como agente eje de la acción preventiva y combativa de la chicharrita, mediante un programa que defina las etapas y modos de administración y la manera de asociarse con la aplicación de químicos con cualidades comprobadas de efectividad. Cabe señalar que Brichta fue el primero en registrar a la Beauveria bassiana en Argentina.

"Nuestros ensayos y data confiable de resultados concretos nos anima a plantear un proyecto de 'defensa y ataque' a la chicharrita con una estrategia que instale a la Beauveria bassiana como agente clave en el control de la plaga. La inclusión de microorganismos benéficos tanto a la semilla, como posteriormente en estados tempranos vegetativos al canopeo, podría contribuir a ocupar haces vasculares compitiendo con algunos de los patógenos infectantes", señala Brichta.

"Considero que es una situación que nos interpela y como tal nos desafía. Como dijo Albert, quizá debamos hacer algo distinto, y no pensar en viejas recetas", concluye el agrónomo que fundó la Cámara Argentina de Biológicos (CABIO).

Sobre Agro Advance Technology

Agro Advance Technology es una empresa de biotecnología que desarrolla productos innovadores a base de microorganismos benéficos. "Contamos con un equipo de profesionales dedicados a la búsqueda de nuevas tecnologías en el campo de la Biotecnología. Entre ellos se destacan: Técnicos Químicos, Biotecnólogos e Ingenieros Agrónomos", destacan.

"Pensar el suelo como un mundo de posibilidades infinitas nos ha permitido desarrollar productos sin precedentes en el mercado mundial, brindando soluciones no sólo en lo que respecta al retorno productivo, sino también a la sustentabilidad de recursos escasos. Creemos en un mundo sustentable, trabajamos día a día para lograrlo y que en un futuro nuestros hijos puedan disfrutarlo", resaltan.