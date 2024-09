«Argentina anuncia la disociación del Pacto del Futuro. En la nueva Argentina no hay lugar para agendas internacionales totalitarias», subrayó el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. Insólito.

En una decisión que no sorprende el gobierno de Javier Milei decidió no adherir al Pacto del Futuro, una iniciativa respaldada por todos los países miembros de la ONU. “En la nueva Argentina no hay lugar para agendas internacionales totalitarias”, afirmó Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, al dar a conocer la decisión. Este anuncio, realizado en la cumbre de Nueva York, pone de manifiesto una postura aislacionista que muchos consideran anacrónica.

¿Que es el Pacto del Futuro?

Es un compromiso adoptado por la totalidad de los estados miembros de la ONU, que busca erradicar la pobreza extrema, combatir el hambre y promover la igualdad de género. Pacto del Futuro contempla un total de 56 acciones diseñadas para encarar problemas críticos del presente, tales como el cambio climático, la paz mundial y las amenazas asociadas a la inteligencia artificial. Mile ya en campaña electoral mostró su descreimiento sobre problemáticas ambientales y el desarrollo de una agencia climática su administración ya mostraron una clara desconfianza hacia la agenda climática. “El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Estamos muy preocupados por la lentitud actual de los avances”, señala el pacto, mientras Argentina se desvincula de sus compromisos. Desde sectores críticos a la decisión adorada por el Gobierno, se tiene que Argentina entre en un proceso de aislamiento internacional.