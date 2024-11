Caso Fabiola Yañez Testigo de Fernández asegura no haber presenciado violencia de género: “Fabiola nunca me contó que Alberto le pegara” Claudia Silvero, trabajadora social y testigo en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández, negó haber presenciado agresiones físicas en la relación entre el ex presidente y Fabiola Yañez.