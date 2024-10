Claudia Andrea Silvero, quien trabajó en temas sociales junto a Fabiola Yañez, brindó declaración este lunes en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. “Fabiola nunca me contó que Alberto le pegara y tampoco lo vi”, aseguró Silvero ante el fiscal federal Ramiro González en los tribunales de Comodoro Py. La testigo, propuesta por la defensa de Fernández, sostuvo que su experiencia en la residencia de Olivos y sus frecuentes interacciones con Yañez nunca le permitieron ver escenas de violencia física.

Silvero relató que fue testigo de discusiones entre Fernández y Yañez, pero no de agresiones. “Fabiola me ayudó a conseguir trabajo en la entidad binacional Yacyretá”, mencionó, agregando que conoció el día a día de la ex pareja durante sus visitas. También describió un episodio en 2020 en el que notó la tensión en la pareja debido al presunto estado de ebriedad de Yañez, y que observó marcas en su rostro derivadas de caídas o de tratamientos estéticos.

La testigo refirió haber visto a Yañez tambaleante en varias ocasiones, lo que, según declaró, explicaría algunas de las lesiones. Asimismo, Silvero afirmó que la ex primera dama se mostraba afectada al descubrir presuntos mensajes entre Fernández y otras mujeres. También detalló que Yañez le enseñó conversaciones y grabaciones, incluyendo un video del ex presidente con la periodista Tamara Pettinato.

Esta declaración se suma a las de otros testigos que respaldan la defensa de Fernández, incluida Cintia Tonietti, ama de llaves de Olivos, quien testificó que las discusiones de la pareja eran “normales” y que no presenció ningún acto de violencia.