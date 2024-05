El presunto asesino de Colihuinca seguirá internado y bajo custodia policial

Brian Huenchullán Muñoz seguirá internado y detenido con custodia policial en la guardia de Psiquiatría del Hospital Zonal de Trelew. Será hasta que una junta médica determine si está en condiciones de someterse a una audiencia para imputarle el crimen de Rodrigo Colihuinca, episodio que confesó la tarde del martes al presentarse en la Comisaría Segunda.

Pese la expectativa que flotó en Tribunales de Trelew esta mañana de jueves, finalmente un psicólogo del nosocomio aconsejó que Muñoz no se sometiera al control de detención. Se sabe que intentó autolesionarse en dependencias de la Comisaría Segunda. Finalmente, se decidió concretar una audiencia encabezada por el juez Marcelo Nieto Di Biase, con el fiscal de la causa, Fabián Moyano, y la defensora pública Romina Rowlands. También estuvo Mariana Medina, la abogada que patrocina a la familia Colihuinca.

La audiencia que discutió el estado de salud de Muñoz (Foto: Norman Evans)Moyano aclaró que aunque no desacredita el consejo que dieron los profesionales del Hospital, para avanzar con el proceso penal hace falta que los forenses del Ministerio Público Fiscal revisen en profundidad el estado de salud mental de Muñoz. De esto depende que pueda entender de qué se lo acusará, defenderse y si lo desea, declarar.

El juez Di Biase propuso prorrogar la detención de Muñoz, dar intervención hoy mismo al Cuerpo Médico Forense para tener un dictamen oficial y realizar la audiencia de control de detención el primer día hábil una vez que el joven obtenga el alta. La Defensa Pública estuvo de acuerdo.

Medina, abogada de la familia Colihuinca, junto al fiscal Moyano (Foto: Norman Evans)Tras la audiencia, el fiscal Moyano explicó que la Defensa Pública presentó un dictamen de los psiquiatras del Hospital por una "crisis" de Muñoz. Debieron suministrarle un ansiolitico para "controlar la abstinencia", graficó.

Recordó que el joven estaba "exaltado" al presentarse el martes en la Comisaría. "Hablaba de que tenía una carga encima y decía: `Yo descuarticé a Rodrigo, le corté la cabeza y lo tiré de un paredón". Los policías le aconsejaron callarse porque usarían todo en su contra.

"Su relato me coincide con evidencia material y su domicilio es a dos cuadras del lugar del hallazgo. Atando cabos me da la sospecha firme de que no inventó esto", dijo el fiscal.

El juez Di Biase en plena audiencia esta mañana (Foto: Norman Evans)En los allanamientos de ayer miércoles hallaron anotaciones y 13 celulares viejos enterrados, aunque Moyano desestimó que tengan vínculo con el crimen. "Es que el teléfono de Rodrigo ya apareció en casa de otra persona".

El investigador aseguró tener suficiente evidencia para pedir la prisión preventiva de Muñoz. Y aclaró que aunque tenía 16 años al momento del asesinato, ya es mayor y la legislación penal para menores no lo beneficia. "Puede ser enjuiciado y no corresponde un tratamiento tutelar, aunque si es declarado culpable sí hay convenciones y tratados para tomaren cuenta su edad cuando comete el hecho".

Moyano también le apuntó a Sebastián, el hermano de Brian. "Sigue bajo sospecha y lo citamos nuevamente para una prueba de ADN por pelos nuevos que se encontraron en nuevos exámenes del cuerpo. Hay indicios que expondré y que me llevan a sospechar que pudieron actuar los dos hermanos".