La 14ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas dejó resultados clave en la recta final de la competición, ya que solo restan 12 puntos por disputarse. La selección argentina, única clasificada hasta el momento para la próxima Copa del Mundo, venció a Brasil 4-1 y consolidó su liderazgo en la tabla. Argentina selló su clasificación luego del empate sin goles entre Bolivia y Uruguay en El Alto, jugado unas horas antes. Colombia y Paraguay empataron en Barranquilla, al igual que Chile y Ecuador en Chile. Sin embargo, este empate no favorece a La Roja, que sigue en el fondo de la tabla, empatado en puntos con Perú, que perdió ante Venezuela. Venezuela, con esta victoria, dejó a Bolivia en la séptima posición y está cerca de acceder al repechaje.

Con 12 puntos en juego, Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia seguirían con pase directo al Mundial 2026. Venezuela tendría que disputar el repechaje. El playoff incluirá seis equipos luchando por los últimos dos boletos, con representantes de Concacaf, Conmebol, África, Asia y Oceanía. La próxima fecha FIFA de junio será crucial para las selecciones que aún buscan su clasificación.

La 15ª fecha será fundamental, con partidos clave como Ecuador vs. Brasil, Paraguay vs. Uruguay, y Venezuela vs. Bolivia, mientras que Argentina jugará contra Chile como visitante. Finalmente, Colombia se enfrentará a Perú en casa.