La filtración de videos en los que Néstor Ortigoza agredió a su expareja, Lucía Cassiau, ha generado un gran escándalo en San Lorenzo, que rápidamente emitió un comunicado pidiendo su renuncia como vocal primero.

Tras visitar al Papa Francisco en el Vaticano, el presidente Marcelo Moretti habló sobre la situación de Ortigoza, quien le dio al club su única Copa Libertadores. Moretti indicó que la dirigencia se sorprendió y activó el protocolo del club, solicitándole que renuncie; de lo contrario, lo despedirán. "Primero está el Estatuto", afirmó en una entrevista.

En agosto, ambos denunciaron lesiones agravadas mutuamente, y la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en su casa, donde se secuestraron dos armas a nombre de Cassiau. La situación se intensificó cuando se conocieron grabaciones de agresiones frente a uno de sus hijos.

Moretti destacó la mala relación entre él y Ortigoza, indicando que no se comunican desde que se decidió que Ortigoza no seguiría en el fútbol. A pesar de que dos miembros de la Comisión Directiva intentaron contactarlo, Ortigoza no ha respondido. "Respetamos a los ídolos, pero este es un asunto personal que debemos manejar con cuidado", concluyó.