Una noticia que los fanáticos del tenis nunca quisieron escuchar: Rafael Nadal ha anunciado su retiro del tenis profesional. A través de un video en sus redes sociales, el tenista español confirmó que su último torneo será el Final 8 de la Copa Davis, donde buscará conquistar una última Ensaladera de Plata con España en Málaga, del 19 al 24 de noviembre.

En el video de casi cinco minutos, Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, expresó: "La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones, lo que me ha llevado a tomar esta decisión". Con 38 años y una carrera brillante, que incluye 92 títulos y 14 coronas en Roland Garros, Nadal agregó: "En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar".

La inclusión de Nadal en el equipo español, que enfrentará a Países Bajos en los cuartos de final, ha generado gran expectativa. Estará acompañado por Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, bajo la dirección de David Ferrer. En 2024, Nadal solo disputó 20 partidos, con 12 victorias y 8 derrotas, destacando su final en el ATP 250 de Bastad, donde perdió ante Nuno Borges.

“Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis representando a mi país. Es cerrar el círculo porque una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004", comentó Nadal, haciendo referencia a uno de los momentos clave de su carrera. Agradeció a la industria del tenis, a sus compañeros, y recordó con cariño los momentos compartidos con sus máximos rivales, Roger Federer y Novak Djokovic, cuyas imágenes acompañaron su mensaje de despedida.

El cruce ante Países Bajos está programado para el martes 19, y marcará el inicio del final de la legendaria carrera de Rafael Nadal. "Me siento un super afortunado por todas las cosas que he podido vivir", concluyó el tenista.