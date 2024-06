Economía Hernán lacunza sobre la economía: "Los motores de la reactivación no alcanzan" El ex ministro de Economía Hernán Lacunza aseguró que no es "tan optimista" respecto a la recuperación económica del país y la ve "en forma de pipa" en lugar de un rebote en V. Además, criticó la política cambiaria del gobierno de Javier Milei.