El ex ministro de Economía Hernán Lacunza expresó su escepticismo respecto a la recuperación económica de Argentina, afirmando que no ve un rebote en V, sino más bien una recuperación en forma de pipa. Durante una entrevista en LN+, Lacunza afirmó: "El ministro tiene que vender la expectativa, pero no soy tan optimista con un rebote en V."

Lacunza explicó que los motores de la reactivación del consumo y la inversión no serán suficientes. "El salario real es menos de un 20% inferior al de hace seis meses. Era una ficción lo otro. Todavía no empezó a recuperarse y, si se empieza a recuperar porque la paritaria le gana en algún punto a la inflación, no se recuperará en dos meses. Va a ser en forma de pipa, con una recuperación más parsimoniosa," detalló.

Además, Lacunza señaló que la inversión, otro gran motor de la economía, tampoco tiene suficiente fuerza. "Leía a Domingo Cavallo sobre el cepo y me parece que hasta que eso no esté disipado cuál es el puerto de llegada, el Gobierno tiene un mensaje difuso entre dolarización y competencia de monedas," explicó. Agregó que hasta que la tasa de interés y el tipo de cambio no se estabilicen, junto con los costos, insumos, salarios y la energía, no cree que haya un boom de inversión.

Lacunza también criticó la política cambiaria de la administración de Javier Milei, señalando un dogmatismo creciente por parte del Gobierno. "Percibo algún dogmatismo creciente por parte del Gobierno y temo que quede encerrado en esa lógica," afirmó, y añadió que este dogmatismo no se debe tanto al atraso cambiario, sino a la persistencia.