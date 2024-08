En un reciente informe de la Fundación Capital, dirigida por Martín Redrado y Carlos Pérez, se analiza el impacto de las nuevas medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. El análisis revela que estas políticas están alargando la vigencia del cepo cambiario debido a una escasez persistente de divisas y a un enfoque insuficiente para incrementar la oferta de dólares.

1. Escasez de divisas: El informe destaca que la flexibilización en el esquema de pagos de importaciones requerirá unos US$ 4.000 millones adicionales a partir de septiembre. Además, la baja en los precios de las commodities agrícolas reducirá las exportaciones en aproximadamente US$ 1.800 millones. Esto se traduce en un descenso proyectado de US$ 1.600 millones en reservas entre agosto y diciembre, lo que podría llevar a un saldo neto de reservas en - US$ 7.500 millones al final del año.

2. Impacto en el cepo cambiario: Según Redrado y Pérez, la escasez de dólares prolongará la vida del cepo, ya que las autoridades parecen centrarse en la desinflación y en contener la brecha cambiaria a través de medidas como la venta de bonos en el mercado de contado con liquidación (CCL). La escasez de reservas limita la capacidad del gobierno para liberar las restricciones cambiarias de manera efectiva.

3. Medidas de compensación: El informe menciona que el gobierno está intentando compensar las expectativas mediante anuncios sobre la cobertura de intereses de bonos y la posibilidad de acceso a repos para afrontar vencimientos de capital en los próximos años. Sin embargo, estas medidas no abordan completamente el problema de la escasez de dólares.

4. Proyecciones futuras: Se proyecta que el superávit comercial en el sector energético alcanzará unos US$ 8.000 millones, pero la falta de un esquema cambiario adecuado limitará la disponibilidad de divisas. Las primeras estimaciones para 2025 indican un superávit cambiario de bienes de solo US$ 7.500 millones, que podría aumentar a US$ 23.000 millones si se eliminara la actual política de 80/20.