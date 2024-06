Camilo revela la manía de Evaluna que no le permite tocar su ombligo

Camilo, el famoso músico y cantautor colombiano, sorprendió a sus seguidores al confesar una peculiar intimidad de su relación con Evaluna Montaner. La pareja, que contrajo matrimonio en 2020 y tuvo a su primer hijo Índigo en 2022, está a la espera de su segundo hijo, Amaranto. Sin embargo, en medio de la dulce espera, Evaluna le tiene prohibido a Camilo que le toque el ombligo.

Camilo compartió en sus redes sociales esta manía de Evaluna, que, según él, le causa mucha impresión. “No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión. Me regaña cuando lo hago”, confesó el artista. Esta revelación dejó a sus seguidores con la boca abierta y generó muchas reacciones en las redes.

A pesar del entusiasmo por la llegada de su segundo hijo, la pareja también ha vivido momentos de tensión, como el reciente susto que tuvieron cuando Evaluna se cayó junto a Índigo. Afortunadamente, no pasó a mayores. “Estoy en una reunión, cuando de repente oigo un golpe sordo. Volteo, no está mi esposa y no está mi hija, luego de ese silencio suena mi hija llorando”, relató Camilo.

“Yo la vi toda oscura, porque esos son los momenticos pendejos pero que pueden ser una cosa que uno dice ¡Dios santísimo!. Y tú no quieres que tu esposa de seis meses de embarazo se caiga de la hamaca”, expresó.

Más allá de estos momentos de susto, la pareja está disfrutando de esta nueva etapa en sus vidas. Camilo no deja de expresar su alegría y amor por Evaluna, especialmente en este momento tan especial. “De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas. Eres mi regalo del creador. Te amo”, declaró el cantante.