El escándalo generado por la "app de atención psicológica y psiquiátrica" ideada por Connie Ansaldi ha desencadenado una serie de reacciones, incluida la del actor Diego Ramos, quien no solo criticó el polémico emprendimiento, sino que también compartió su insólita experiencia en el mundo de las citas online.

Connie Ansaldi, conocida por su carrera en el periodismo y los paneles de televisión, se ha dedicado al emprendimiento, lanzando la app "Cux" para tratamiento de urgencias de la salud mental. Este proyecto fue contratado por el municipio de Trenque Lauquen, generando una gran controversia.

Las críticas se centraron en el uso de inteligencia artificial para responder a las consultas, en lugar de personas reales, lo que llevó a muchos profesionales de la salud mental a cuestionar la efectividad y la ética de la app. La controversia fue tan grande que el municipio decidió cancelar el contrato con la app.

Diego Ramos, al analizar la situación en el programa Mañanísima de Carmen Barbieri, expresó sus reservas sobre la app y compartió una anécdota personal. “Voy a ser autoreferencial”, comenzó diciendo, antes de relatar su experiencia con una app de citas.

"Es algo mentiroso. A mí me pasó una vez que, a través de una app de citas, conocí a una persona y establecí una relación tan estrecha que de repente me enamoré mal. No podía dejar de agarrar el teléfono para hablarle, y en dos semanas conocí, me enamoré, me casé y me separé. Una locura todo, porque jamás terminé de conocer a esa persona", confesó Ramos.

Ramos continuó: "A mí lo que me da miedo es eso, que cada vez que me siento mal tengo 'Cux' y le escribo, le escribo y le escribo, y nunca hay una persona atrás. Es un salvavidas mentiroso", criticó fuertemente el actor.