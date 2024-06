David Beckham sorprende a sus fans con un secreto de familia

David Beckham, ex futbolista del Manchester United y Real Madrid, ha sido siempre una figura destacada tanto en el fútbol como en el mundo de la moda. Radicado en Estados Unidos, Beckham ha desarrollado su carrera como empresario, siendo uno de los principales inversores y dueños del Inter Miami. Su relación con Lionel Messi y otras figuras del fútbol internacional ha sido ampliamente comentada, pero recientemente, Beckham dejó sin palabras a sus fanáticos al revelar un tierno secreto familiar.

David Beckham ha sido siempre un hombre de familia. A pesar de las crisis que ha atravesado con su esposa, Victoria Beckham, la familia ha sido su prioridad, junto a sus cuatro hijos: Romeo, Cruz, Harper y Brooklyn. Sin embargo, una persona fundamental en su vida es su madre, Sandra Beckham. El ex futbolista, de 75 años, mantiene una relación estupenda con ella, así como con sus hermanas.

El tierno encuentro de Beckham con su mamá fue retratado en una imagen que compartió el propio David en sus redes sociales. A pesar de su vida de lujo, Beckham encuentra momentos de humildad y amor en las reuniones familiares. En una de estas reuniones, Sandra Beckham lo hizo lavar los platos, un gesto que David interpreta como una muestra de amor.

"Almuerzo con mamá y luego los platos con algunas risas. Te amo mamá", destacó Beckham en su publicación. La imagen muestra a David lavando los platos, recordando a sus seguidores la importancia de las pequeñas cosas y los momentos familiares, lejos de la ostentosidad y el dinero.

Además, Beckham no perdió la oportunidad de bromear sobre su hermana menor, Joanne, acusándola de "no lavar los platos", aunque destacó que "las papas fritas estaban bien". Este gesto simple y cotidiano resalta la humanidad y el amor dentro del clan Beckham, mostrando un lado más íntimo y personal del empresario y ex futbolista.