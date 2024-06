Jennifer López, una de las artistas más destacadas de Estados Unidos, está atravesando un momento difícil en su vida privada. Recientemente, la actriz y cantante tomó la drástica decisión de suspender su gira "This Is Me… Now" por motivos personales, alimentando los rumores de que se encuentra en medio de un divorcio con su esposo, Ben Affleck.

A pesar de que la pareja se mostró junta en público hace unas semanas, varios medios estadounidenses informan que están pasando por una fuerte crisis y podrían estar viviendo separados. Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la situación, pero la decisión de Jennifer de cancelar su gira ha intensificado las especulaciones.

La productora de eventos Live Nations, ubicada en Beverly Hills, emitió un comunicado explicando las razones de la suspensión de la gira, indicando que Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos. Este comunicado subraya la difícil situación personal que la artista está atravesando.

Jennifer López se disculpa con sus fans

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Jennifer López expresó su tristeza por tener que suspender la gira. "Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima", escribió la cantante.

La gira "This Is Me… Now" tenía fechas programadas para comenzar en Orlando el próximo 26 de junio y finalizar el 31 de agosto en Houston. Sin embargo, los rumores también sugieren que la cancelación podría estar relacionada con la baja venta de entradas, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

Repercusiones y apoyo de los fans

Los fans de Jennifer López han mostrado su apoyo a la artista en este momento difícil, entendiendo que su bienestar personal y familiar es lo más importante. La decisión de suspender la gira refleja la prioridad de Jennifer en cuidar de sí misma y de sus seres queridos en medio de la crisis con Ben Affleck.

La situación ha generado un amplio debate en las redes sociales, donde los seguidores de la pareja y de Jennifer han expresado su preocupación y apoyo. La comunidad de fans espera que Jennifer pueda superar este difícil momento y regresar con más fuerza en el futuro.