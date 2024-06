Escultor destroza la estatua de Mirtha Legrand tras críticas: "Es caprichosa e ignorante"

La polémica estalló cuando Mirtha Legrand expresó su descontento por el retoque realizado a la estatua que lleva su imagen, creada por el escultor Daniel Melero. En declaraciones a Re (FM 107.3), Melero no dudó en calificar a la conductora como "caprichosa e ignorante", desatando una fuerte controversia en el ámbito del espectáculo local. El escultor defendió su obra y destacó que el arte no se trata de gustos personales, sino del reflejo del artista que la realiza. Melero lamentó la supuesta ignorancia de Mirtha respecto al arte, y decidió destruir la estatua como culminación del conflicto. A pesar de las críticas, el escultor sostuvo su postura y optó por no entrar en polémicas con la conductora. La estatua, ubicada en el parque principal de Villa Cañás, provincia de Santa Fe, ha sido objeto de debate y controversia en la sociedad.