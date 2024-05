Sabrina Rojas y Flor Vigna han protagonizado un fuerte cruce tras la separación de la bailarina de Luciano Castro. Después de aclarar los malos entendidos con su colega, la actriz volvió a hablar de la cantante y reveló cuál es el defecto que tiene la influencer, un problema que considera que no ha podido solucionar hasta el día de hoy.

Durante su visita al programa Socios del Espectáculo, Sabrina Rojas abordó varios temas, incluyendo su relación con El Tucu López, Luciano Castro, su separación del padre de sus hijos, y su conflictiva relación con Flor Vigna. Este último tema fue especialmente candente debido a una discusión mediática en la que Vigna la responsabilizó de su ruptura con Castro.

La panelista Mariana Brey comentó sobre las dificultades que Flor enfrenta en el medio: “Todo bien. Yo opino, vos opinás, cada uno dice lo que opina, lo que quiere, lo que piensa, y eso puede doler o molestar, aunque uno no lo haga con esa intención. Ahora, la responsable de eso es Flor Vigna”. Brey argumentó que la cantante tiene una tendencia a iluminar los temas y responder a seguidores de manera que amplifica los escándalos.

Rojas, al hablar sobre Flor Vigna, fue directa: "Sabemos que Flor tiene problemas de comunicación con la prensa, que a veces ella sola se mete en líos”. Según Rojas, Vigna a menudo se perjudica por su manejo inadecuado con los medios. “A veces, ella sin querer se mete en líos, y por querer aclarar algo, lo oscurece más”, comentó, apuntando al mayor defecto de la cantante que alimenta las polémicas en las que queda envuelta.

Además, Sabrina Rojas sorprendió al hablar sobre su ex marido, Luciano Castro, y su participación en el videoclip de "Uy", la canción de Flor Vigna. Durante la entrevista, Rojas admitió que ver a Castro en una bañera llena de muñecas Barbie la dejó impactada: "Cuando lo vi a Luciano con las Barbies me quise morir. Realmente, me sorprendió"